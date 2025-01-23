台南文化走春隆田Cha Cha園區特展「邸灣島」 集結14位工藝師展出

台南文化走春迎接農曆春節，官田區隆田Cha Cha文化資產教育園區舉辦新春特展「邸灣島-台南工藝新舊融合」今天開幕，展至2月17日。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南文化走春迎接農曆春節，官田區隆田Cha Cha文化資產教育園區舉辦新春特展「邸灣島-台南工藝新舊融合」，以有趣的台語諧音梗「在我家」，集結14位工藝家將宮廟彩繪、刺繡、剪黏、陶藝、竹藝等工藝，融入當代居家環境中重新詮釋，打破民眾對傳統工藝品的刻板印象。

彩繪大師潘岳雄（右二）為「邸灣島」特展展出「孝」的作品。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲、文化局代理局長林韋旭今天（23日）為「邸灣島」特展揭幕，官田區長洪聰發、市議員尤榮智、陳秋宏及吳通龍都參與，邀請遊客到隆田來趟文化走春看展，保證滿載而歸。

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黃偉哲表示，特展將工藝作品融入日常生活，民眾觀賞時特別觸動心弦對「家」的感覺，特展也將大師及後起之秀作品聯展，象徵新舊交融的工藝文化傳承，期盼透過文化走春活動吸引年輕世代對傳統文化產生興趣。

剪黏大師陳三火展出的剪黏作品。（記者楊金城攝）

「邸灣島」特展展示大師潘岳雄、陳三火、劉進文、方啟文、王壬煇及林婕瑀等工藝作品，也有後起之秀工藝職人黃雉原、蔡濰任、吳穎欣、王思閔、許瀞文、林秉賢、林英傑、楊鈞的作品展出，展現台南工藝創新與傳承意涵

蔡濰任彩繪四海龍王。（記者楊金城攝）

林韋旭說，「邸灣島」展至2月17日，春節年初一至初五也有絹印、捏麵人、糖葫蘆、榻榻米杯墊、竹編等DIY活動、街藝表演，充滿過年氛圍，園區就在隆田火車站旁，呼籲民眾搭乘火車前往。

「邸灣島」特展將工藝作品融入日常生活，民眾觀賞時特別觸動心弦對「家」的感覺。（記者楊金城攝）

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