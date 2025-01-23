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文化走春熱鬧 台南麻豆總爺藝文中心《信仰的畫卷》展出7.5公尺巨幅迓媽祖

2025/01/23 19:19

藝術家楊義勳說，期望透過藝術創作喚起人們對這些民俗文化的珍視與回憶。（記者楊金城攝）藝術家楊義勳說，期望透過藝術創作喚起人們對這些民俗文化的珍視與回憶。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市文化走春迎接農曆春節，麻豆總爺藝文中心今天（23日）推出台灣民俗文化信仰的「信仰的畫卷」楊義勳畫展，此外，園區在農曆春節不打烊，大年初二至初五舉辦「蜜風藝術節」及「迷霧-陳世憲意象書法展」特展，值得一訪。

麻豆總爺藝文中心推出台灣民俗文化信仰的「信仰的畫卷」楊義勳畫展。（記者楊金城攝）麻豆總爺藝文中心推出台灣民俗文化信仰的「信仰的畫卷」楊義勳畫展。（記者楊金城攝）

此次展覽展出楊義勳的16幅油畫與10幅水彩畫，題材涵蓋媽祖、家將、藝陣等。楊義勳以深厚的素描為根基，結合東方構圖思維與西方油畫技法，以細膩的表現手法，將漸被遺忘的民俗文化做為鮮活的藝術記憶，呈現獨具特色的視覺饗宴。

「信仰的畫卷」楊義勳畫展，題材涵蓋媽祖、家將、藝陣等。（記者楊金城攝）「信仰的畫卷」楊義勳畫展，題材涵蓋媽祖、家將、藝陣等。（記者楊金城攝）

楊義勳說，時代變遷，許多台灣民俗藝陣逐漸簡化甚至消失，期望透過藝術創作喚起人們對這些民俗文化的珍視與回憶，讓沉寂的傳統重新綻放光彩。

楊義勳畫展展至4月27日，展出的作品融合寫實與表現主義，以獨特視角呈現台灣民俗文化的魅力，像「府城迓媽祖」就創作不同年代的3幅作品，最大1件長達7.5公尺。

楊義勳〈府城迓媽祖〉長達7.5公尺。（記者楊金城攝）楊義勳〈府城迓媽祖〉長達7.5公尺。（記者楊金城攝）

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