【自由副刊】 許翠庭／分類學

◎許翠庭

◎許翠庭

王大姊把一整盤潮間帶採集來的零嘴連著蒸籠放到我面前，有石鱉、笠螺、龜爪。龜爪是一種有柄藤壺，又叫龜手，台語叫「雞冠」，對外統一口徑的稱呼則是「佛手」。「佛手」是居民口中的「學名」，不是科學上的學名，而是聽起來比較高級的名稱的意思。龜爪像花束一樣插在潮間帶的石縫中。吃龜爪，吃的是底下的柄裡面的那塊肉，蒸熟之後像吃蟹肉棒那樣，從鱗皮外殼中擠出來一整條，一口吃下，味道也像蟹肉。

達爾文以前的分類學是由上而下的：先由人類的認知預設幾個大類別，再將眾生萬物分配到這些類別裡面去。這些類別是任意的、武斷的，你可以用某塊骨頭的相對位置分類，也可以用天上飛的水裡游的這種方式分類。而在達爾文以後，人們掌握了演化的知識，由下而上的分類概念才形成：先去爬梳各個類群間親屬關係的脈絡，再用另一個大類群將這些親屬關係相近的類群收編，層層疊疊像個俄羅斯套娃。

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藤壺和螃蟹同屬甲殼類，外表形態大相逕庭的龜爪和螃蟹，若以味蕾做為主要感官來感受，其滋味中竟也含有分類學的線索。

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