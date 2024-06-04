【家庭plus．香草隨食札記】破布子 東方橄欖

「破布子」果實經清洗、烹煮、醃漬，就成餐桌美味，還有解毒功效。

文、圖／蔡以倫

河堤邊坡有棵大樹，盤曲交錯，約高5米，每年春夏之際，枝頭開花結果。果實由綠轉黃時，吸引附近鄰居，用加長鋸砍收枝頭。經詢問才知這是「破布子」，果實經清洗、烹煮、醃漬，就成餐桌美味，還有解毒功效。

破布子果實用來蒸魚、佐稀飯，是台灣先人發明的美食，媲美歐洲愛用橄欖佐餐。破布子分布於中低海拔山區，物資不豐年代，鹽漬破布子，全年可嘗鮮。後演變成利用蔭油、甘草或薑浸漬，破布子風味醇厚，更能為食材去腥增香。

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或許是破布子名稱不夠高尚，坊間罐頭也稱為「樹子」。一直很好奇，破布子名稱緣由。經查來源紛紜，有說破布子果實煮熟後破碎如破布，也指向樹形扭曲不雅。有一說指其葉易遭蟲害，長瘤狀「蟲癭」，老葉凋零成灰黑色，宛若破抹布懸掛樹枝上。親眼相見，相信你我皆會認同後者說法。

破布子是紫草科喬木，是有名的藥用家族。國內研究認為破布子果實有鎮咳、緩下、解毒、整腸功效。樹根則能止汗、降血壓。夏季常因飲食不潔而造成過敏或腸胃炎，先人已會運用破布子緩解症狀。

破布子果實摘下後須盡快煮熟，避免氧化變黑。果實自帶黏膩成分，剪下枝頭泡水摘取果實，才不黏手，極費人工。經過多次換水煮透，釋出黏性成分，果實本身無味，需浸泡於甘草水或蔭油取味。手工繁複，且須與時間賽跑，方能打造這道古早美味。

香草園邊也有棵破布子樹，每年不落葉、結果少。後來才知，破布子忌諱濕潤營養土壤，會導致冬季不落葉。春季須長出新葉，才會開花結果。「有意栽花花不發」，栽植於堤防邊坡，無人澆灌施肥，反而有好收成。（作者為淡水香草街屋主人）

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