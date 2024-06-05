【家庭plus．X碰到了Y】婚內失戀 男人也失落

圖／達志影像

文／吳娟瑜

舞台劇《婚內失戀》裡，三對夫妻（年輕、中年、年長）對話不斷，有詼諧、有抱怨、有憤怒，傳神地表達了新一代婚姻中的酸甜苦辣。

女性在甜蜜關係走向窒息關係，從又摟又抱走向背道而馳，終於吐露新一代女性的「抗爭」（例如：你認為我整天在家就是沒事做嗎？我丟掉臭酸的食物就犯錯了嗎？）寫實了現代老婆得不到尊重、得不到理解的苦惱。

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舞台劇的女性聲音偏向挑戰性、反駁性，足以讓現代男性有多一層退讓、反思的理解，同時真實呈現現代婚姻裡男男女女的孤單寂寞。

從最早鄧惠文醫師寫作《婚內失戀》一書，印象中大家以為指的是女性在現實中的心聲。其實從客觀角度來理解，新一代男性（30+到50+）同樣經歷「婚內失戀」的失落感。

男人開始經歷有苦難言的婚姻生活，不少男性得了「好男人症候群」而不自知，渴望做一個好老公、好爸爸，可是不得其門而入，還被老婆嫌棄如下五項罪狀。

第一不夠浪漫：從求婚時直言直語：「我媽說要妳的生辰八字給算命的。」到後來有關認識100天、結婚紀念日、老婆生日……統統沒掛在心上，直到當日到家，老婆擺臉色了，才恍然大悟地說：「我不是把提款卡放在妳身上嗎？妳不會自己買？」

第二不夠同理：好男人隨著老婆回娘家過年，大夥兒說笑之間，小舅子提起童年糗事，笑說：「姊，妳好笨！」結果好男人跟著笑翻了，老婆顏面盡失而氣壞，整整一個禮拜不言不語。

第三不夠強悍：好男人在公司被排擠，已有風聲可能被辭退，老婆又急又氣，大聲吼著：「你不會據理力爭啊？」「你可以直接跟總經理報告真相啊！」「老公，你要硬起來啦！」

第四不夠有錢：賺錢憑本事，好男人常說「夠用就好，我們又不偷不搶。」可是老婆要孩子的補習費、要參加團購、要安排海外旅遊……捉襟見肘之際，好男人拚命加班，還假日跑外送……

第五不夠突出：好男人一向憨憨的，不會甜言蜜語，也不懂枕邊細語，使得老婆在婚姻生活中覺得「食之無味，棄之可惜」，長年感到對平凡老公的失望。

等到周邊閨密有人老公移情別戀，有人病倒住院，老婆才回到初心──沒魚，蝦也好。

〈婚姻一點靈〉勇敢做自己 不是小孬孬

總之，不要認為只有女人「婚內失戀」，男人一樣有這種忐忑不安的感覺，尤其有「好男人症候群」的男士更是挫折感連連，心裡常嘟噥：「這樣也不對，那樣也不好，那到底要我怎樣？」

婚姻真諦除了「酸甜苦辣，冷暖自知」之外，有人選擇「合則來，不合則去」，還有一條路可行，就是繼續留在婚姻城堡裡捉迷藏，努力找回殊途同歸的捷徑，讓好男人勇敢做自己。

女人愈來愈清楚這個人生自己要什麼？不要什麼？好男人一樣需要這樣的借鏡。女人不妨伸出妳的手來吧！

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