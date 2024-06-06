【家庭plus．運動場看台人生】幸運迷信 帶來正念力量

無論是何種幸運物或幸運迷信，目的都是為了求得心安，有安定的力量去面對挑戰。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

我有個朋友近日即將出版棒球網紅台南Josh的新書，萬萬沒料到，竟然因為台灣傳統對於「書」（輸）的諧音迷信，使得他們無法在球場上賣書。趨吉避凶是台灣人長久信奉的行為準則，因而產生了各種千奇百怪的幸運相關迷信。

如同我們現實生活中諸多迷信，許多運動選手為了追求好運而有各種不同的幸運物或幸運迷信。從大家所熟知的Michael Jordan習慣穿著他老舊的北卡大學短褲練球；Serena Williams表示她習慣在同個系列賽事裡穿同一雙襪子；Tiger Woods在星期天重要比賽固定穿紅色衣服；賽揚名投Clayton Kershaw數十年始終如一地使用著他同一只又老又舊的手套；以及廣受台灣球迷喜愛的世界羽球球后戴資穎，不管出國到哪比賽，至今仍習慣帶著嬰兒時媽媽幫她買奶粉時送的睡覺抱枕。無論是何種幸運物或幸運迷信，目的都是為了求得心安，有安定的力量去面對挑戰。

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在〈祝你好運——幸運物及幸運相關迷信如何改善運動表現〉這篇文獻研究裡，作者將幸運迷信分為心理層面以及表現層面。在心理層面上，幸運迷信提升了一個人的樂觀感、希望以及自信心；而在表現層面上，一個人認知上的自我效能因此有所提升，進而設定了較高的挑戰目標以及有較好的毅力去達成它，也因此有了更好的表現成績。顯然，幸運物與迷信不管在哪個層面，皆提供了我們正向的力量，進而去追求更好的表現。也正因為安定感的重要，許多運動選手習慣隨身攜帶自己喜歡的玩偶，期許帶來安定的力量。

人生與運動賽事無異，我們永遠無法預知結果是否如己所願，用正念相信自己可以，把握每個當下全力以赴，是我們唯一能掌握的，不管正念力量是來自幸運物、幸運迷信或何種方式。

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