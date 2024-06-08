【家庭plus．美味教室】蜜桃成熟時

蜜桃成熟時

文、食譜示範／今井洋子、藤沢楓 譯／周欣芃

桃子宛如嬰兒臉頰般，圓滾滾的形狀。從米白色逐漸轉變成深粉紅色的美麗色彩漸層，每一口都洋溢著果汁的水潤感，以及雅緻纖細的甜美香氣與滋味。

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請一面欣賞可愛的桃子，一面享受點心的製作和品嘗，愉快地度過桃子的產季吧！

分辨、挑選美味桃子的方式：

檢查表面，請選擇整體長著漂亮的絨毛，看起來皮薄，多汁又柔軟的桃子。白桃的話，要選擇整體偏白；白桃之外的種類，則要選擇整體偏紅的類型較佳。縫合線在中心，以形狀左右對稱且平衡的類型為佳。

保存方式：

還沒成熟的桃子要用報紙一個個分開包起來，置放於常溫處，熟成到喜歡的硬度。若冷藏過度，會降低甜味，因此在想要品嘗之前，再放入冷藏室冷藏2～3小時即可。此外，由於不耐乾燥，因此要避免放置在空調出風口等地方。

〈達人小檔案〉

邦聯文化提供

今井洋子

曾擔任SAZABY Afternoon Tea的企畫開發，爾後轉為自由業者。除了與企業之間合作開發商品之外，也經營以長壽飲食法為基礎的料理教室roof。

藤沢楓

法國IL PLEUT SUR LA SEINE甜點本科畢業，並完成研究科進修。於巴黎Ecole Ritz Escoffier學習正統法式甜點。經營有沙龍風格的甜點教室I’erable。

兩人合著《東京人氣教室的甜點配方：蜜桃菓子》（邦聯文化）在台出版上市。

黃桃法式土司

黃桃法式土司

材料（4人份）：

黃桃1個（果肉淨重200g）、法國長棍麵包1/2條、A（蛋液120g、牛奶350g、細砂糖40g）、楓糖漿適量

事前準備：烤箱預熱至200℃。事先在調理盤塗抹奶油（份量外）。

做法：

1.將長棍麵包切成厚2cm片。

2.材料A用打蛋器充分攪拌混合。

3.在較深的調理盤中倒入2.，放入1.讓正反面皆充分浸泡，蓋上保鮮膜，直接靜置於冷藏室約3小時。

4.黃桃去皮、籽後切成扇形。將3.從冰箱中取出，再把沒有被吸收的蛋奶液倒出來備用。

5.將3.的長棍麵包斜放排列在烤模中，麵包片間夾入4.的黃桃片，放入預熱至200℃的烤箱中，烘烤10分鐘。

6.將4.的蛋奶液澆淋於整體，再烘烤10分鐘。享用時再淋上楓糖漿。

桃子烤奶酥

桃子烤奶酥

材料：

白桃1個（果肉淨重200g）、黃桃1個（果肉淨重200g）、A（低筋麵粉50g、甜菜糖25g、杏仁粉25g）、玄米油（或植物油）2～3大匙、B（夏威夷豆40g、椰子片15g）、楓糖漿1大匙

事前準備：烤箱預熱至180℃。夏威夷豆切成粗粒狀。

做法：

1.桃子對切，去皮和籽。對切或切成4等分後，排列在耐熱容器中。

2.將材料A放入調理盆中，用指尖混合。分次少量慢慢地加入玄米油，用指尖混合整體，當製作成酥粒（碎屑狀））後，就不再加入油脂。

3.材料B裹上楓糖漿，再放入2.中混合。

4.將3.鋪在1.上，放入預熱至180℃的烤箱中，烘烤15～20分鐘，烤至酥粒呈現焦黃。

桃子烏龍茶凍刨冰

桃子烏龍茶凍刨冰

材料（1人份）：

白桃1個、烏龍茶茶葉a6g、熱水a250ml、烏龍茶茶葉b10g、熱水b400ml、甜菜糖30g、寒天粉1/3小匙

做法：

1.在熱水a中加入烏龍茶茶葉a，靜置10分鐘後濾出茶湯，放入冷凍庫中冷凍。

2.在熱水b中加入烏龍茶茶葉b，靜置10分鐘後濾出茶湯，分成兩等分。

3.將一份2.放入小鍋中，加入10g甜菜糖與寒天粉，開火加熱。沸騰後轉小火，加熱約1分鐘。倒入調理盤中，冷卻凝固，即為烏龍茶寒天。

4.在小鍋中加入20g甜菜糖和一份2.，熬煮至甜菜糖融化，冷卻備用。

5.搗碎3.的寒天，裝入玻璃杯中。將桃子切成易於食用的大小，放入半量。

6.刨入1.的烏龍茶冰，再放上剩下的桃子，最後淋上4.的糖漿享用。

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