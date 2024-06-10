【家庭plus．親子會客室】成為好人 一輩子課題

成為好人 一輩子課題

文／曾維瑜

在網路上搜尋資料，意外看到一篇自己在多年前寫的文章。當時正在新書宣傳期，上了老朋友的廣播節目。訪談結束前，應朋友要求跟當時只是小學生的兒子說了幾句話。

我說，「K，要平安，要健康，當一個善良的好人，做你想做的事。」

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把連結傳給現在已是大學生的兒子。「好久以前的文章。」兒子說。「對，寫給你的，但你沒看過，所以傳給你。」我說。過了一會兒，應該是讀完文章的兒子又說：「I’m a long way from a good man。」「對誰而言？」我問他。Everything，他回答。

小學生也好，大學生也罷，我想對兒子說的話，能給的人生智慧，都沒變。兒子說，他離成為一個好人，還有一段很長的路要走。但，所謂「善良的好人」究竟是什麼？

「善良」是一種期許，因為世事詭譎難測，大多的時候我們跌跌撞撞，一個傷口未癒合，另一個傷口緊接而來，所以期許我們的純真不要因此被磨滅，期許我們不要走偏鋒，想要以暴制暴，期許我們的內心深處，始終能有一處無風無雨的平靜溫柔。

「好人」則是一種選擇，即使被殘酷逼到了牆角，噙著眼淚也想要堅持的選擇，使壞有時候的確比較痛快，狠狠給對方一記耳光，說不定真的可以怒氣全消，但倘若我們的原始質地不是如此，守護住那個水晶無暇的自己，是個更該看顧的大局。

還有一段很長的路要走，沒問題，兒子，這本來就是一輩子的課題，我們就一起走吧。

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