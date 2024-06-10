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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．婆媳過招】將心比心 不利也金

2024/06/10 05:30

將心比心 不利也金

文／陳燕齡

我常提供自己的經驗給投訴婆媳問題的朋友做參考。

我從小不夠聰慧，直到快三十了才碰到先生，婚前老媽給了告誡：「妳既然做了選擇，以後吃到苦頭可要多忍耐點。」先生是隻身居留在台的老廣，我以為沒有公婆我最大，沒想到老大出生後，公婆就來台看孫子，也開始了我的苦日子。

那滿口我聽不懂的嘅嘅嘅，不管我做什麼都指指點點，害得我隱忍個把月就再也裝不下去了。彼此磨擦最受傷的是我先生，兩邊不是人。看著他顧此失彼的窘態，我心中閃過一個念頭：婆婆是長輩，又不是來長居，我又何必跟她認真？再過些日子我就脫離苦海了！

想通了就能寬容。我假裝盡量學講唔該唔該，討她歡心，凡事讓她作主。家裡的笑聲反而因為溝通不良而變多了。到現在自己做婆婆多年，回想送機那天真的流下捨不得她走的眼淚，每次面對媳婦不耐的臉色，也就能釋懷了。

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