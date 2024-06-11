【自由副刊．全民寫作時間】 吳億偉／多焦點眼鏡

◎吳億偉

◎吳億偉

到現在，我還在適應鼻梁上這支多焦點眼鏡。

驗光師遞給我時，特別叮嚀配戴多焦點眼鏡要改變觀看習慣，某些角度頭得轉，看近得注視鏡片下方，尋找到對的焦點處。

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但我眼球往下，仍常常找不到那正確處，還好視力還行，生活沒大影響，不過鏡片上有一處可看清楚，反倒給了生活驚喜，有時莫名頭一移，眼球對正，世界頓時一片光明，四周景物書本文字都跳出細節，放大了起來。

對我來說，寫小品文就像戴著一副多焦點眼鏡看世界。平時視覺帶點霧，但在某時某刻，會因為一個角度，把一切看清了。能看清的區域雖然小，但震撼卻可以那麼大。

有人說創作得維持一雙宏觀的眼，但寫小品文恰恰可以只在霧裡尋一朵花，細寫那花瓣、花蕊與氣味，任性地省略那花是在庭院或盆栽裡，或只是在路邊等著凋零。一切重點都在於那個看清的角度，那個自己突然與世界透徹的連結。那角度塑造小品文的樣子。

小品文說到底是一門老老實實的小生意，無須借貸過多故事與詩的資本，文字裡拋光一些事，說好一件事已足夠。小品文雖然字數少，但寫來一點不輕鬆，因為能掌握的範圍是那麼小，給人理解的時間又那麼短，在如此有限的篇幅裡，作者所要做的，是提高對生活的警惕，隨時迎接一個不經意的角度，抓準恰好落在那焦點裡的一切清楚。●

■【全民寫作時間】邀請持續寫出精采作品的歷屆小品文得獎者，分享如何從生活中提煉出一篇小品文。

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