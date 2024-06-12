【家庭plus．生活停看聽】健身房芸芸眾生

圖／達志影像

文／佘炎輝

久坐辦公室，不是腰痠背痛就是三天兩頭落枕，被同事拖去參加社團的有氧舞蹈，起初還滿排斥的，畢竟混在一群女同仁之間跳著七零八落的舞步，難免捉襟見肘，但腰痠背痛與落枕不藥而癒的驚喜，讓我下決心報名離家附近的健身房。

現代人注重養生，健身蔚然成風，健身中心的門檻動輒上千萬，不像手搖飲店雨後春筍般一家一家開，但還是三不五時就冒出哪家連鎖健身房又有新駐點要招募會員。我花錢成為會員，不指望胸膛練得彷彿掛了兩塊盾、腹部長出冰塊盒腹肌，只要日漸隆起的肚腩能和地心引力抗衡，足矣！

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健身房裡不乏生過病或發生過車禍，想恢復往日行動自如身手的會員，他們和立志減重、減肥的人一樣，亟需毅力與耐心，這不是一蹴可幾的。

有個乳癌女子剛做完化療，頭髮掉光了，綁著絲巾也要來運動。她跟著大家騎飛輪、上有氧課、做重力訓練，練著跳著，直到毛渣渣的短髮長出來了，烏黑亮麗的秀髮也長長了，身體也健康了。

因車禍腳開過刀，走路一跛一跛，年約40出頭的男子正汗水淋漓地和「腿推機」搏鬥，彷彿面對一頭機器怪獸，咬緊牙關也要完成幾組動作才算過關。箭步蹲、前蹲、蹬腿、提踵、屈伸……種種腿部訓練非要練上一回絕不休止。

有對白髮夫妻固定時間會來游泳，幾乎不曾間斷。在教學水道，老伯伯輕聲細語教老婆，儘管最簡單的閉氣換氣她總是學不順暢，老伯還是耐著性子教她。有一陣子瞧見他老婆會游蛙式了，25米長水道來回幾趟輕鬆自如，看來假以時日，仰式、自由式都難不倒她了。別說廉頗老矣，老當益壯正當時，妳的鬆垮我不介意，我的老朽妳不在乎，微笑在他們臉上漾開來，我也被渲染了。

去裝水時，經過接待櫃檯，看見三人正比手畫腳著，其中一人負責用手機和業務專員溝通，原來是想來運動的聾啞人士。

他們聽不到廣播與音樂，可能無法參與有氧或飛輪訓練，只能使用重訓器材或游泳池。藉由運動達到健身目的，即使沉浸在無聲的世界也是興味盎然的。

看看他們，想想自己身上的贅肉，不覺就汗顏起來。才做幾下運動就這裡麻、那裡痛，站著腿累，坐著腰痠，全身無一處不抗議。

女人不都希望自己胸部不是乾扁四季豆，蝴蝶袖速速去，最好小腿竹桿瘦，蜂腰翹臀才來的嗎？男人則希望練得輕盈靈動矯健，翩翩若驚鴻，灑脫飄逸閒適，輕快敏捷如脫兔？

英國傳奇登山家喬治．馬洛里曾說：為什麼你要來爬山？因為山就在那裡。大家為什麼要來健身房運動？因為可以幻想自己是海報上健美壯碩的男女模特兒，有夢最美。

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