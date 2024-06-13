【藝術文化】故宮與捷克國家博物館簽署合作協議 故宮珍品明年赴捷克展出

故宮院長蕭宗煌（左）與捷克國家博物館館長Michal Lukeš簽署展覽合作協議。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院與捷克國家博物館昨（12）日正式簽署展覽合作協議，並由雙方代表共同宣布，故宮文物將於2025年9月至12月首度赴捷克國家博物館展出，展覽名為「故宮文物百選及其故事（100 objects, 100stories: treasures from the National Palace Museum）」，精選〈清 翠玉白菜〉、〈清 院本清明上河圖〉等約百餘件故宮珍品，為台捷友好關係再添里程碑。

「故宮文物百選及其故事」將由人氣國寶〈翠玉白菜〉領銜赴捷克展出。（記者凌美雪攝）

簽約儀式由故宮院長蕭宗煌、捷克國家博物館館長Michal Lukeš代表。蕭宗煌表示，「這是一場等待了20年的展覽」，20多年前，他在任職國立台灣博物館時，認識了Lukeš館長，Lukeš館長表達希望故宮文物到捷克展出，但因當時捷克尚無司法免扣押法條保障，便先推動台博館文物於2005年6月赴捷克展出。後來，捷克國家博物館與台博館締結姊妹館，首檔交流展「捷克城堡與堡邸特展」於昨天開幕。

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故宮也於2022年9月與捷克國家博物館締結姊妹館，盼深化兩館在展覽、研究、教育等專業領域合作。直至今年4月，捷克通過「國家文物保護法」修正案，提供司法免扣押保障條款，確保故宮文物赴國外展出、展覽期間及展後歸運安全無虞，確認了展覽的可行性。對此，蕭宗煌也向捷克政府、捷克國家博物館表達感謝。

捷克參議院首席副參議長JiříDrahoš致詞時提到，2022年9月他與Lukeš館長來台參訪時，便提出這項展覽合作案。經過1年半努力，捷克政府終於完成司法免扣押修法，很榮幸見證兩館簽署展覽合作協議，也期待該展在捷克，甚至歐洲，成為2025年的年度文化盛事。

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