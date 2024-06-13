【家庭plus．運動場看台人生】安撫焦慮的內在小孩

有人形容Nadal必定有個焦慮的內在小孩，才需要藉由繁複細瑣的動作，幫助內心遠離焦慮，安定下來，才能專注於比賽上。（資料照，美聯社）

文／黃俊隆

夏日將至，許多人即將面臨考試、放榜、求職、面試等重大時刻，緊張焦慮伴隨而來，如何降低焦慮，讓自己專心面對挑戰，成了重要的成敗關鍵。

職業運動員所面臨的各大賽事場面，緊張程度絕非外人所能想像，我們可以試著從他們身上學習到如何降低焦慮，專注於當下。在運動心理學裡，關於專注力的掌控有許多方法，其中一項是掌控身體的狀態與覺醒程度，最常見的策略是發展出屬於自己表現的例行動作（pre-performance routine），藉由固定形式、時間與節奏等條件，不斷經年累月養成的習慣動作，讓自己身體感到自在到像是自動化般地執行動作，藉此提高身體的覺醒程度，進而提升專注力。

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最令大家印象深刻的例行動作，當然非Nadal莫屬，從比賽中的每次發球，到開賽前的各種過程，Nadal都有自己掌控各種枝微末節，固定的例行動作、儀式──進場時，即便有球僮幫忙背著裝備，Nadal一定會自己手拿一支球拍；休息時，他對於隨身的水瓶有著至為龜毛的習慣，水瓶一定得放在椅子左前方，他會不時挪動瓶子，將上面商標的斜角對齊球場；至於發球，Nadal有著眾所皆知，近似機械式的招牌動作，一手像擦汗般從眉毛鼻子臉頰摸到髮際，再把兩邊頭髮順勢塞進耳後，接著再整理拉拉下半身的褲子……整套完整發球的習慣動作，幾乎每次順序、時間、節奏完全分毫不差，也因此經常超時被裁判吹警告，即便如此，Nadal仍然不改他習慣的例行動作。

有人形容Nadal必定有個焦慮的內在小孩，才需要藉由如此繁複細瑣的動作，幫助內心遠離焦慮，安定下來，才能專注於比賽上。若此，當我們在生活中任何時刻，迎面撞上自己焦慮的內在小孩時，記得發展出自己的例行動作，試著幫他安撫。

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