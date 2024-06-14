【藝術文化】灣聲世界10大音樂廳計畫啟動 攜手林品任登熊本及三得利音樂廳

灣聲樂團音樂總監李哲藝（右3）邀請小提琴家林品任（中）與樂團共同巡演。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕成團第8年的灣聲樂團，啟動「世界10大音樂廳展演計畫」，首站前往日本，將於6月19日、21日分別在熊本縣立劇場音樂廳及東京三得利音樂廳（10大之一）舉辦音樂會，同時邀請曾獲日本仙台國際音樂大賽冠軍的小提琴家林品任一起巡演。

林品任（右）將與灣聲樂團合作演出，他認為台灣音樂是他母土文化的根，很有觸動感。（記者凌美雪攝）

灣聲國際副董事長黃少華表示，台灣人努力了40多年，成功行銷科技台灣的「High Tech」讓全世界知道，灣聲樂團則希望能把文化台灣的「High Touch」也與世界分享。而這個行銷文化台灣的期盼，實際上也獲得來自科技界的支持，灣聲樂團音樂總監暨指揮李哲藝表示，此次巡演熊本場次即由台積電文教基金會獨家贊助。

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在民間企業贊助下，灣聲樂團啟動「世界10大音樂廳展演計畫」。左起為辛耘執行長許明棋、高逸董事長高樹榮、聚陽實業及文教基金會董事長王謙、灣聲音樂總監李哲藝、台新藝術基金會董事長鄭家鐘、益州集團董事長秦嘉鴻、灣聲首席梁茜雯、小提琴家林品任、灣聲副董事長黃少華、台積電文教基金會執行長許峻郎。（記者凌美雪攝）

台積電文教基金會執行長許峻郎則說，其實與李哲藝認識是在很久以前為了贊助南投親愛愛樂出國比賽，此外，2016年的台積心築藝術季也曾贊助林品任在國內的3場演出。這些事情的交集點就是大家「都是來自台灣」，而不論是原住民音樂或台灣民謠，都是台灣的文化產品，能把這些台灣的驕傲帶到日本去與當地的朋友分享，「我覺得這是一件非常美妙的事情」。

東京場則由台新銀行、辛耘企業、益州集團、高逸文教基金會及聚陽實業及文教基金會共同贊助成行。台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘說，當初是被李哲藝一席話所打動，說要讓台灣的聲音透過古典音樂讓全世界都聽到，這個理念創造了一個意義，就是文化台灣應該是更高層次，世界大同的台灣。台灣音樂裡面本來就有很多包容與共情，以及對土地人民的尊重，而透過李哲藝的努力真的傳送到國際，並彰顯台灣默默在全世界扮演一個可以讓大家和平相處的角色。

東京場的三得利音樂廳是灣聲心目中「世界10大」的首站，小時候就被發燒友爸爸鼓勵一定要去看三得利音樂廳的林品任說，三得利廳是所有古典音樂家都會想著一定要去演出的舞台，10年前他曾與東京交響樂團一起在那裡演出過，之後就沒有機會，這次能與灣聲一起再登三得利廳，他個人也非常期待。

此次巡演曲目也做了精心的安排，李哲藝說，在熊本縣立劇場音樂廳的曲目，包含富有台式風情、高技巧性的原創音樂《四月雨幻想曲》及《絃舞Ⅰ》，也有知名旋律揉合圓舞曲、藍調、拉丁、西部牛仔風創意改編的《生日快樂變奏曲》、《飲酒歌》。更特別的是將與熊本第一高校合唱團攜手合作，用弦樂加上合唱團的形式共同演繹《櫻花》與《荒城之月》這2首極具日本特色的歌曲。樂團也將與林品任合作演出《金色年代小提琴協奏曲》，曲中包含鄧麗君3首名曲〈何日君再來〉、〈月亮代表我的心〉及〈我只在乎你〉等。

東京三得利音樂廳以卓越的音響效果著稱，當晚曲目除前述的《四月雨幻想曲》、《絃舞Ⅰ》與《金色年代小提琴協奏曲》外，還將演出台灣知名作曲家顏名秀描繪台灣鄉村的作品《田水寄語》，另將演出日本古典樂迷喜愛的皮亞佐拉《探戈的歷史》。

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