【自由副刊．全民寫作時間】 曾谷涵／自我介紹

◎曾谷涵

◎曾谷涵

詩人孫得欽說：「認識自己，是最凶險的事。」

於是每次提筆時都大膽而小心，戰戰兢兢在字句間質疑、迴避又咬緊牙關迎向前去。曾對編輯說：「最近想著要寫什麼東西，就會在屋裡走來走去，好像遊魂，整棟房子鬧鬼而鬼就是自己。」也在像空城的噗浪上說：「寫作真的很折磨（也很爽？），弄個幾百字的東西就在床上滾來滾去，那些寫完一本書的人是怎麼歷劫歸來的啊？」得到小說家劉芷妤的回應：「每天都為幾百個字滾來滾去，滾個一、兩年這樣。（無誤）」

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但真正在自我介紹時，閉思（pì-sù）的我們難免有典型反應：「討厭自我介紹。」但並非如此。討厭與喜歡也許正好是最基礎的創造法則。討厭這個詞彙，喜歡那個說法。討厭無聊，喜歡被逗樂時喝斥對方的「無聊」。討厭無奈，喜歡透過眼神會心到彼此的「無奈」。然後再自慢地引用一些心愛的作家，或是談一些不知道在哪的文本。就像米蘭．昆德拉在七星文庫出版時只有作品年表沒有作者生平，他不願談論自己但談論福樓拜、納博科夫和福克納。《二元心智崩潰與人類意識源起》則說人類自我覺察的特徵發展之前以為內心的聲音都是眾神傳來的指示。何不就好好體會巫或靈媒與詩的關係呢？

「你怎麼會這樣想？」此時也只能比喻上的撒泡尿自己照照，那樣卑微且怡然自悅。●

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