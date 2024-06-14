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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活大補帖】做自己的主人

2024/06/14 05:30

做自己的主人

文／巴納比

生了孩子，跟公婆同住，一次次接受著各種改變與強迫著成熟，崩潰得差點得憂鬱症，在我想創造的完美形象上，增加了無數裂痕。

就在理智線斷掉的那一刻，我突然感受到光透進來裂痕的溫度，不需要再為了誰勉強自己成為什麼，我應該要好好愛自己，才能真正的快樂。

我開始改變，發自內心地不勉強任何事。

以往總以為先生應該理解我的苦，現在我不勉強他，若他能理解很好，若不能，我可以安靜地讓這件事情過去，我能好好理解自己、愛自己，便是最重要的。

以往糾結於當全職媽媽，覺得自由被剝奪，跟自己較勁，覺得是否能再有更好的選擇。後來終於發現，當下每一個為自己人生做的選擇，都是最好的選擇，於是我自在地找各種能照顧孩子與打工的方式，不勉強自己一定要回到最好的工作狀態，把媽媽當成我的正職，該上班上、該下班下，只要自己真心地相信自己，也就能自由。

那首歌這樣說：「大人啊，是不停長大的人！」

我想真是這樣的，就因為我們是大人，所以我們當回了孩子，終於理解到只愛著自己的美好。

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