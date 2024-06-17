【家庭plus．親子會客室】不下指導棋 讓孩子決定

不下指導棋 讓孩子決定

文／曾維瑜

兒子問我，他能不能穿耳洞。

套句他自己說過的話，現在的他，已成年、有行動能力，其實並不需要事事請示、得到允許，所以，當他說出來、狀似詢問的時候，只是在分享他的生活，並不是要得到可以通行的綠燈。

我當然懂，但也明白，以我們的親子關係，如果我對某事表達不贊成的態度，相當程度，還是會對兒子產生影響，至少都會令他延緩行動、再思再想。

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但就因為這樣，我知道我的贊成與否，會對兒子產生影響，我很少直接說同意或是反對，不願意兒子的最終決定，是因為我的積極勸說或是百般攔阻。我不想當那種兒子都已經成年、中年甚至壯年了，都還在下指導棋、扮演什麼都比兒子還懂的媽媽。

我通常只會告訴兒子，如果是我，我會怎麼做，以及為什麼。在「為什麼」的部分，我會告訴他那些他尚未有機會體驗的世態炎涼以及現實殘酷，告訴他，如果打算逆著風行走，應該要有如何的心理準備和素質。更重要的，提醒他別忘了要看得高和遠，要記得去思考，此刻任何一個行動，對漫長人生所可能產生的影響，然後問問自己，是否承受得起。

我跟兒子說，即使他要去刺青，我都沒意見，但這些對身體原則上不可逆的作為，有許多人會帶著刻板印象看它們，這些刻板印象，帶著價值判斷。

如果是我，我不怕，也有勇氣去翻轉這些刻板印象，更願意承擔翻轉不成的後果；在此同時，也提醒他：穿耳洞的那瞬間，應該會很痛吧。

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