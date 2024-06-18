【藝術文化】悠久傳承令人感動 當地劇評：演出跨越語言文化差異

〔記者凌美雪／台北－羅馬尼亞連線報導〕除開幕日演出之外，此行第2日是前往偏遠的古城區為當地人表演，第3日則是安排校園演出，讓當地學子體驗這個來自亞洲的傳統戲曲特色與傳承。陳昭賢引述雷希察市市長跟她說，羅馬尼亞傳統表演團隊最久的只有70幾年，且傳承不易，看到台灣來的傳統戲曲團隊不僅有90幾年歷史，而且有這麼多年輕人參與，非常感動。

雷希察市市長也說，很榮幸邀請到知名的明華園戲劇總團，透過藝術聯結台灣與羅馬尼亞的友誼，加強兩國的文化聯繫，促進相互理解和欣賞，他希望明年來台灣參加智慧城市展並推動觀光。

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當地劇評則認為，台灣的演出不僅聲光色彩贏得了所有人的青睞，而且成功跨越語言與異國文化差異，「因為他們為演出做了如此詳細的準備，甚至將劇本的翻譯也融入了演出中，使觀眾更容易理解。」

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