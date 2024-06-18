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【家庭plus．香草隨食札記】康復力 紫草膏就靠它

2024/06/18 05:30

春暖花開時，紫、白色花十分吸睛，適合做為景觀植物。

文、圖／蔡以倫

康復力葉片大如枇杷葉。

用過某爺爺肖像品牌的「紫草膏」嗎？燒燙傷或皮膚腫癢現象，紫草膏就派上用場。但坊間紫草膏種類甚多，膏體顏色明顯不同，主要有深綠色與深紫色兩類。你知道其中差異嗎？

康復力（Comfrey）又稱聚合草，是品牌紫草膏的主藥材。康復力屬紫草科植物，原生地為歐洲、高加索山區，性喜寒涼。藥用部位為根部，脂溶法萃出成分，顏色深綠，性味苦涼小毒，可清熱解毒止瀉。

美國有一個人護理品牌，以用料天然著稱，旗下紫草膏頗受歡迎，常見民眾隨身攜帶，因應突發狀況。但康復力含多種生物鹼成分，用量過多會引起肝不良反應，美國FDA在2001年即警示，comfrey製品可能引起肝靜脈栓塞，目前商品已加註警語，孕婦與孩童不宜使用。

康復力因葉片大如枇杷葉，有國家引入做為畜牧用草。在北方寒涼地區，為宿根性多年生植物，根部粗大如山藥，即便除草劑都無法根除，生命力強大。我曾在淡水種植，發現難以越夏，甚為可惜。但春暖花開時，紫、白色花十分吸睛，仍適合做為景觀植物。

中藥紫草膏，正名為紫雲膏，膏體為深紫色。藥材主要來自中國雲南新疆的紫草，與康復力算是遠房親戚。根部乾燥後呈紫色，是天然染料。古法將紫草搭配當歸，用麻油加熱，加入蜂蠟，熔解成型。紫雲膏性寒，可處理無創口的燙傷、濕疹、尿布疹諸狀。

康復力在多年前曾因品牌紫草膏而聲名大噪，許多人購買植物種植。近年風氣稍退，花市能見度較低。若想當成觀賞植物，建議換大盆栽，夏季遮蔭，較能挺過炎夏。

最後提醒，紫雲膏或紫草膏都算藥品，不論自製或從海外攜回，都不得在網路從事銷售行為。（作者為淡水香草街屋主人）

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