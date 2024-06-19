【家庭plus．生活停看聽】阿嬤有個樂透夢

圖／達志影像

文／黃子嫣

我的阿嬤喜愛簽樂透，記憶中，年歲已長、不良於行的她總是拄著拐杖下車，逕自走進彩券行畫記。

她總是買兩張，先憑靈感選了幾個數字，不忘讓一旁陪伴的孩子如我也揀選幾個號碼，最後驅車返家，晚間八點半開獎時坐定在客廳，隨著中獎號碼逐一揭曉，時而喜悅、時而頓足。

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務實的我總是不理解簽牌樂趣，畢竟中獎的時刻少、槓龜的時候多，經年累月的樂透開銷不也是一筆花費？然而家中長輩無一不縱容阿嬤的小小娛樂，他們總說阿嬤年紀大了，沒什麼慣常嗜好，她要做什麼就隨她去吧。

我從父母口中，點滴拼湊阿嬤有個辛苦的童年，身為長女從小必須幫忙全家生計，結婚後又生下眾多小孩，食指浩繁，擔憂孩子父親薪水不夠養家，便想方設法兼職，惶惶終日。

或許是生活艱辛使然，阿嬤總是板著面孔，有喜事時才在臉上顯現難得的笑容。母親笑稱當初論及婚嫁，外婆見著阿嬤凜然不可侵犯的神色頗為擔憂，擔心嚴肅的阿嬤恐怕造成母親婚姻極大的壓力。

雖然如此，不苟言笑的她對於我們這些孫子、孫女是極好的，她在房裡添購成箱的零食，並不時拿出分享，阿嬤的房間在孩子們心中是個藏寶庫，總誘人欣羨探望。

即便在自由的環境成長，我依舊在成長過程，意識到傳統的男女有別，同一個家庭成長的孩子也不一定有相同發展。

我從母親、阿嬤口中聽聞，女孩月事來時，被視為骯髒、不潔，不可出入廟宇；女兒出嫁時，禮俗應當丟棄扇子，象徵拋棄過往惡習，開始夫家新生活；女兒在父母離世，論及財產分配時被視為夫家的一份子，而不應和原生家庭的兄弟享有同樣權益。

爾後我學習外語，透過不同的語言管道吸收知識，赫然發覺男性主掌的社會型態，其實舉世皆然。

我感到茫然無所從，努力由新的觀點尋找自身定位，我想起阿嬤，還有我的母親，她們在成長過程都曾遇到相同困境。

我想像阿嬤在過去為了成就家庭，放棄自己的人生，因此在經濟逐漸寬裕後，透過樂透中獎的可能，帶來些微改變的快樂，這或許源於對於自由的想像，以及一種朦朧的、關於自我實現的渴望。

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