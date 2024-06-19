【家庭plus．一人一故事】兒子的本格推理

圖／陳佳蕙

文／呂政達

本格推理小說的定義是，在小說的前半段呈現一個謎題，後半段快到結尾時，運用理論剖析，破解謎題。現在，我們就用本格推理來破解兒子的謎題。

謎題：為什麼旁人在打噴嚏時，兒子就會大喊大叫，要把這個人推倒？受害者包括他媽媽，還有機構的老師。

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情節：通常都在密室，有時候大家好好地坐在客廳，一個噴嚏就引發兒子的動作。

推理一：兒子從童年到大的成長過程裡，曾因為打噴嚏讓他出現惡劣的聯想。他曾被打噴嚏的人罵過嗎？所以乾脆先出手？推翻，印象裡沒有這樣的記憶。

推理二：兒子把打噴嚏和生病連結，生病對他是很不好的事，他做的動作，是想安慰那個打噴嚏的人，還是在警告對方，不可以離他太近？暫時接受：兒子遺傳過敏體質，季節替換時也容易打噴嚏，春夏和秋冬之交，他常態性焦慮，把手臂都搓出傷口，莫非，別人打噴嚏，會勾起他的焦慮？

推理三：恐音症。自閉症者的聽覺和平常人不一樣，有些聲音讓他覺得刺耳，像是指甲刮黑板聲，或是咀嚼聲，平常的音頻在他們耳裡，會放大音量。

特教老師建議，要趕快到他旁邊，用他覺得最舒服的動作安撫他，然後說出「有人咳嗽」或「有人打噴嚏」。漸漸地，他也能在焦慮的時候，說出「有人在打噴嚏。」不要只跟他說「沒事沒事」，在他心裡面，明明就是有事啊。

推理四：就如阿津川辰海寫的小說《透明人潛入密室》，有個透明人以打噴嚏為暗號，讓兒子跟隨暗號發動攻擊。目前暫時推翻這個可能，雖然我個人相信，從種種行為跡象看來，兒子真的看得到某種透明人。如果這個理論成立，很多兒子的行為動機，我們都得到答案。

本格派的名言：「真相只有一個。」你說呢？

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