【藝術文化】歐洲3國際藝術盛會7月起陸續登場 台灣9表演團隊前進法英德

文化部長李遠（後排右4）及政務次長王時思（後排左3）、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬（後排右2）與表演團隊代表合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國際知名藝術盛會「外亞維儂藝術節」、「愛丁堡藝穗節」、「杜賽道夫國際舞蹈博覽會」即將在7、8月陸續登場，今年共有9組台灣團隊獲選參與。昨（19）日舉辦行前記者會，文化部長李遠表示，看到許多優秀團隊將啟程到歐洲演出，將讓世界更認識台灣，「我的內心感到非常喜悅及驕傲，民間擁有非常強的生命力，文化部的角色就是幫大家完成夢想」。

曉劇場《羅丹計畫—馬克白夫人》，以羅丹雕塑作品〈地獄之門〉為靈感，引領觀眾探索欲望、權力的複雜交匯。（記者董柏廷攝）

李遠說，一次看到琳瑯滿目的表演團隊聚集，「真的是驚喜連連」。文化部長期以國家隊形式支持優秀團隊登上國際，今年台灣團隊準備的創作，涵蓋偶戲、舞蹈、特技、肢體、新馬戲及戲劇，題材囊括生命、性別、環境、社會及身體的探索，除了展現台灣與歐洲擁有共同關注的議題，也要將台灣最獨特、多元的文化及創作力帶到國際。

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君舞蹈劇場《關於身體的書寫》，透過布疋與肢體交融，展現水的流暢與靈活樣貌，反映生命歷程。（記者董柏廷攝）

法國外亞維儂藝術節將於7月3至21日舉行，今年台灣獲邀擔綱首屆主題國，台灣代表團隊包括「創造焦點」以當代馬戲身體為媒介的《#Since1994》；「曉劇場」以羅丹的雕塑巨作〈地獄之門〉發想的《羅丹計畫—馬克白夫人》；「滯留島舞蹈劇場」將舞台由靜止不動轉變為左右平移平台的《In Factory》；「君舞蹈劇場」將畫布、飄扇、裙擺延伸舞者肢體的《關於身體的書寫》。

8月2至26日登場的英國愛丁堡藝穗節，台灣季（Taiwan Season）作品包括「嚐劇場」以去語言的偶戲，透過回收及再製物件進行現場擬音，打造的親子作品《小雨滴》；「種子舞團」以低頭族為創作概念創作的舞作《低著的世界》；「身體處方」，探究重生與生命循環的天性的《㒩》；「0471特技肢體劇場」的當代馬戲《誰是老大？》。

德國杜賽道夫國際舞蹈博覽會則於8月28至31日舉辦，由衛武營組團以「Taiwan Move！」為名參與，將在展位上推薦台灣20個完整創作，主題皆呼應大會策展關鍵字「移民文化」、「身分認同」、「社群建造」及「肢體當代與異質性」。其中，獨立藝術家余彥芳以《關於消失的幾個提議Ⅲ》獲選官方節目，將在展會中演出，作品透過自己身體承載已逝父親的呼吸，以舞蹈提取記憶裡深藏的思念，也以個人生命經歷，回應當時社會的歷史面貌。

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