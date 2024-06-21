【家庭plus．親子會客室】帶孩子認識SDGs

圖／達志影像

文／林彥佑

這幾年，全台灣掀起一波SDGs風潮，幾乎所有的機關團體、公司行號、中小學校園，都被鼓勵可以結合相關內涵，甚至若能提出與SDGs相關的計畫，還可以有諸多運作發展上的補助。全世界的所有國家，都為著SDGs而努力。

SDGs全名為聯合國永續發展目標，希望可以增進全體人類與社會建設的進步與福祉，所以訂定了17個指標。

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曾經有人質疑，這麼浩瀚的目標，怎麼可能對國小學生引發他們的動機、產生行動、提出改變。事實上，幾年擔任SDGs融入課程的講師，深深發現，它並不是冠冕堂皇的目標，而是真實可以結合生活情境的。

在家裡，怎麼和孩子談談SDGs？我先從生活面向來引導。例如，請孩子看看第四個目標「優質教育」，我問問孩子，覺得現在在學校所受到的教育品質，滿意嗎？有沒有想提出哪些建議呢？孩子說，希望學校可以多設計有趣的課程，例如國語課可以玩玩文字、成語；數學也可以多一點生活化的教學。當然，還包括希望老師不要太嚴格、可以增加許多下課時間。我問孩子，可以怎麼提出想法讓老師或學校知道呢？孩子說可以寫在日記裡、可以跟老師說、可以寫信到教務處的信箱。這些都是方法，也就是具體行動方案；至於，是否能夠滿足孩子的需求，當然也是需要再透過學校內部、師生間的彼此溝通與評估。

這樣的歷程中，我們可以粗略看見SDGs若要讓孩子產生共鳴，是需要從孩子的生活經驗開始，讓孩子先有動機，才有辦法進一步繼續引導下去。接著，需要找到問題的解方，讓當下的情境可以迎刃而解。

既然SDGs是全世界的共同議題，就不能只把眼界放在教室、台灣，而是希望可以拓展到全世界。那一天，我帶著孩子打開SDGs的相關網站，一起閱讀相關的指標，孩子說，「有些指標感覺離我好遠呀！」用KPI的成效評估觀點來看，就是孩子可以判斷哪些是近程、哪些是遠程：近程通常在地而且文字容易閱讀的；遠程則為世界觀點，甚至連文字都不易理解的。

接著，我讓孩子上網搜尋，找找全世界目前的教育現況，這時，考驗著孩子運用「關鍵詞搜尋」的能力。孩子從過往經驗，打出「非洲、教育」、「進步國家、學校」、「芬蘭、學習」等等語彙，請孩子說說自己的觀察與想法，最後打開Google map，找找看所找到的國家、洲名，在地圖上的哪裡？

在這個階段中，我們慢慢引導孩子從台灣到世界，從生活實例到指標的深度內涵，最後再整合出個人思維，找出地理位置。這麼一來，SDGs和世界有了連結，也打開了孩子的世界觀。

SDGs指標總共有17個，然而，並非每一個指標都是孩子容易理解的，可以找到與該指標相關的生活經驗，深入淺出地引孩子知道。例如兩兄妹常常打架吵架，就是指標16「和平與正義」；現在我們可以快速上網，擁有生生用平板的政策，就是指標9「創新與基礎建設」；去買飲料可享用自帶杯的5元優惠，就是指標12「責任消費與生產」，這不就是生活連結了嗎？

SDGs，確實是一項打開孩子視角的新興議題，也是跨域跨界的課題。立足台灣，放眼世界，接觸生活，看見深度，慢慢帶著孩子認識、覺察、實踐，我相信在不遠的2030，就能有更好的地球家園了。

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