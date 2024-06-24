【家庭plus．親子會客室】想著想著 孩子就大了

想著想著 孩子就大了

文／曾維瑜

超市裡一個小女孩撒嬌地跟阿嬤說要買草莓口味的餅乾。阿嬤連聲說好，兩人推著推車，繞到另一排層架去。

一會兒，兩台推車一起進了電梯，阿嬤要小女孩子把推車擺正，小女孩倔氣地說不要。阿嬤有點不好意思地對我笑著點了點頭。

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「妳買到草莓口味的餅乾了啊？」我對著小女孩說。穿著粉紅色連身澎澎裙裝的小女孩張著大眼睛看我這個陌生阿姨，沒有回答。阿嬤接話：「對啊，什麼都要粉紅色的，餅乾要草莓口味的，養樂多要草莓口味的，衣服也都是粉紅色的。」阿嬤一邊說，一邊整了整小女孩的裙裝。我對阿嬤笑了笑，心裡想著自己家的小男孩。

小男孩在長大變成風一樣來去無蹤的大男孩之前，也常常陪媽媽上超市採買。在那個兒子還稱花椰菜是「花花」的時期，我們常常邊逛超市、邊商量早餐的菜單；喝豆漿還是牛奶，吃饅頭、土司還是蔥油餅，要加蛋還是起司，飯後水果要兒子的最愛芭樂，還是一天一顆可以遠離醫生的蘋果？

「晚餐我會帶關東煮回來。」兒子今天出門前這樣說。不再陪媽媽上超市採買的小男孩，變成了會帶晚餐回來的大男孩，沐浴乳沒有了、刮鬍刀該換了，自己上超市添購，晚歸的時候，偶爾也會提著沒吃完的馬芬、湯包等點心回來放在冰箱，然後給早起上班的媽媽留一個「歡迎拿去吃」的訊息。

兒子曾經堅持過非什麼口味不可的餅乾嗎？我想著想著，思緒愈飄愈遠了呢。

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