【家庭plus．全球觀測站】AI當道 家庭善用共存

圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

身為現代家長的困擾之一，就是追著新科技跑不停；明知落後孩子，卻又想要保護孩子的心態，讓很多家長經常措手不及。英國有最新報告指出，AI早已深入家庭，家長能做的只有如何善用並與之共存。

英國今年度最新的「兒童與家庭網路安全」報告指出，去年ChatGPT和其他類似工具更積極地發展、推動人工智慧走入家庭，孩童相對於家長，對此的接受度更高，學習速度也比家長跟老師都快。隨著AI在日常生活中扮演的角色愈來愈多，教育部門經常在使用指南上追趕不及，導致家長和老師對其日益加重的影響力無法因應，因此啟動了教養的新挑戰。

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全球首創的《人工智慧法案》已被歐盟批准，今年8月正式生效，用來確保AI技術開發和應用的安全性、透明度和歸責性。每個歐盟國的家長與民眾若認為自己是受害者，都可向監管機構提出申訴。實施成效如何，還有待未來評估。

〈使用與存疑〉孩子接受度高 家長正面回應低

人工智慧最傲人的優勢，就是收存、解讀、分析龐大資料的能力，這能協助人類突破處理資料的極限，大大提升了在解決問題、評估建議、研究應用、線上學習、知識共享、即時通訊等各領域的正確度與效率。由於受惠者眾多，普及率自然快又高。

英國「兒童與家庭網路安全」最新報告指出，家長、孩童與教育界都廣受人工智慧（AI）的影響，高達5成5的孩童用其來做各種作業。年收入愈高的家庭，孩童的使用率愈高。超過半數13到14歲的青少年愛用AI來做作業，是所有年齡層中的最高比例的使用者。

問題是有高達60%的家長不知道學校是如何使用AI來教導他們的孩子，60%的學生也表示，學校從未與他們討論過如何在作業和學習過程中使用AI。問卷中有41%的孩童，樂觀認為AI有助於他們的教育；而家長對同一問題的正面回應卻僅有29%。

〈缺陷與因應〉取其優點 降低被取代可能

AI的缺陷是過度依賴後，可能會削弱人類的情感交流與解決問題的能力，影響認知、情商和社交能力的發展。在低收入戶與資源有限的學校，因無法承擔高科技設備的支出，也可能加劇教育資源的不平等，擴大教育成果的差距。

低收入戶的家長若從事勞力重覆性的低技能工作，還可能面臨被AI取代而失業的風險。不少家長已經與孩子討論哪些工作在未來是不會被AI取代的，像是社交性愈強的工作，AI可以協助但取代的可能性會相對較低。

英國網路專家建議父母，要開啟跟孩子的對談，一起探討使用AI的好壞處。對這領域不很熟悉的家長，建議要先上網做些功課，英國有類似Internet Matters等組織可協助家長對這方面的了解。

政府也必須提升對AI使用的認知，給予家長與教育界必要的安全指導與支援外，更及時的溝通、建議，以滿足家庭與校方的擔憂和需求；明確的課堂和家中使用指南；不時更新的相關職訓等，都將是有效的因應之策。

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