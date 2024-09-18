自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．全球觀測站】AI當道 家庭善用共存

2024/09/18 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

身為現代家長的困擾之一，就是追著新科技跑不停；明知落後孩子，卻又想要保護孩子的心態，讓很多家長經常措手不及。英國有最新報告指出，AI早已深入家庭，家長能做的只有如何善用並與之共存。

英國今年度最新的「兒童與家庭網路安全」報告指出，去年ChatGPT和其他類似工具更積極地發展、推動人工智慧走入家庭，孩童相對於家長，對此的接受度更高，學習速度也比家長跟老師都快。隨著AI在日常生活中扮演的角色愈來愈多，教育部門經常在使用指南上追趕不及，導致家長和老師對其日益加重的影響力無法因應，因此啟動了教養的新挑戰。

全球首創的《人工智慧法案》已被歐盟批准，今年8月正式生效，用來確保AI技術開發和應用的安全性、透明度和歸責性。每個歐盟國的家長與民眾若認為自己是受害者，都可向監管機構提出申訴。實施成效如何，還有待未來評估。

〈使用與存疑〉孩子接受度高 家長正面回應低

人工智慧最傲人的優勢，就是收存、解讀、分析龐大資料的能力，這能協助人類突破處理資料的極限，大大提升了在解決問題、評估建議、研究應用、線上學習、知識共享、即時通訊等各領域的正確度與效率。由於受惠者眾多，普及率自然快又高。

英國「兒童與家庭網路安全」最新報告指出，家長、孩童與教育界都廣受人工智慧（AI）的影響，高達5成5的孩童用其來做各種作業。年收入愈高的家庭，孩童的使用率愈高。超過半數13到14歲的青少年愛用AI來做作業，是所有年齡層中的最高比例的使用者。

問題是有高達60%的家長不知道學校是如何使用AI來教導他們的孩子，60%的學生也表示，學校從未與他們討論過如何在作業和學習過程中使用AI。問卷中有41%的孩童，樂觀認為AI有助於他們的教育；而家長對同一問題的正面回應卻僅有29%。

〈缺陷與因應〉取其優點 降低被取代可能

AI的缺陷是過度依賴後，可能會削弱人類的情感交流與解決問題的能力，影響認知、情商和社交能力的發展。在低收入戶與資源有限的學校，因無法承擔高科技設備的支出，也可能加劇教育資源的不平等，擴大教育成果的差距。

低收入戶的家長若從事勞力重覆性的低技能工作，還可能面臨被AI取代而失業的風險。不少家長已經與孩子討論哪些工作在未來是不會被AI取代的，像是社交性愈強的工作，AI可以協助但取代的可能性會相對較低。

英國網路專家建議父母，要開啟跟孩子的對談，一起探討使用AI的好壞處。對這領域不很熟悉的家長，建議要先上網做些功課，英國有類似Internet Matters等組織可協助家長對這方面的了解。

政府也必須提升對AI使用的認知，給予家長與教育界必要的安全指導與支援外，更及時的溝通、建議，以滿足家庭與校方的擔憂和需求；明確的課堂和家中使用指南；不時更新的相關職訓等，都將是有效的因應之策。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應