【家庭plus．香草隨食札記】中秋團聚 文旦上場

文旦又稱柚子，柚與「佑」同音，敬天祭拜、福佑家人。

文、圖／蔡以倫

金秋佳節，文旦飄香。嫦娥伴玉兔，月餅配烤肉，親友歡聚吃喝，月圓人團圓。中秋是味覺最豐富的節慶，餅香、柚香與滿城街巷的烤肉香，讓人食指大動，應證「每逢佳節胖三斤」的趣談。

鄉間常見散種文旦樹，春季開花、清新濃郁，枝頭果實高掛半年，入秋成熟採收，正好趕上佳節。文旦又稱柚子，柚與「佑」同音，敬天祭拜、福佑家人。

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柚子是芸香科柑橘屬原生植物，食藥用歷史很早。明朝李時珍《本草綱目》認為，柚樹全身有藥用價值。柚肉性味酸寒，健脾消食、解酒除煩。柚皮性味苦辛平，有行氣消食、化痰、舒緩感冒作用。值得一提的是，柚肉偏寒，脾胃虛寒者多食易腹瀉。柚皮則為平性，作用不同。

近年醫藥研究指出，柑橘家族中葡萄柚，會干擾肝臟代謝，如降血壓、降膽固醇與抗焦慮類藥物，導致藥物濃度過高。因柑橘屬植物易雜交，部分觀點認為柚子也有相同疑慮，建議謹慎，但也有持不同觀點，眾說紛紜。

訊息影響大，身邊有長者、社福機構服務對象，都被告誡少食文旦。加上農產深受天候影響，災害造成減收，豐收則價格崩盤。曾傳出公家補貼農民，收購後整批棄置，令人感嘆唏噓。

戴過「柚皮帽」嗎？除食用果肉外，柚皮也有很多應用。削皮浸泡於酒精，配合溫和起泡劑，製成柚香洗碗精。柚皮去白瓤切片，水煮後加糖炒製，製成柚皮糖，嚼食口感佳。

改善農業，須提升農產品附加價值。芳香療法用柑橘類精油，如甜橙、苦橙，豐收喜悅、提振心情。製成香水或香氛用品，身價倍漲。若將國產文旦提煉精油，建立品牌與體驗行程，地方創生，創造農業新出路。（作者為淡水香草街屋主人）

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