【家庭plus．生活停看聽】瘦身變受苦

圖／達志影像

文／Ariel曾

自從有社群媒體後，每天都可以看到網紅名人競相秀出姣好身材，輿論也似乎傾向胖了就是該嚴厲譴責，瘦了就是要起立鼓掌的風氣，因此瘦身一直是歷久不衰的熱門話題，但也時聞減肥不當的後遺症。

我有位原本身材標準的朋友，因為老公誇獎某位女明星身材苗條，她大受刺激後，決定一天只吃一餐水煮青菜和雞胸肉，為達速效還吃減肥藥物。雖然她真的瘦了，但整個人變得很憔悴，沒多久開始大量掉髮和便祕，但即使健康亮紅燈了，也無法阻止她要瘦到像紙片人的決心。

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直到有一次聚會，午餐時間她卻只點了黑咖啡，當她要起身去洗手間時突然一陣暈眩，把大家都嚇壞了，勸她趕快去看醫生。果然醫生警告她不能再繼續節食，否則接下來心血管也會跟著出問題，到時昏倒在半路就危險了。她聽了才想通，沒有了健康，再瘦也沒有意義，恢復正常飲食後，她的精神氣色也好多了。

大家都說減肥是女人一輩子的功課，但像我自知沒辦法拒絕美食的誘惑，所以從沒想過要當瘦子，可是在二十幾年前做完月子後，面臨到所有褲子都穿不下的窘境，也被逼得必須實施兩星期的嚴格減肥計畫：早餐黑咖啡配香蕉，午餐優酪乳配全麥土司，晚餐只吃蘋果和水煮蛋，每天搖一千下呼拉圈，餓了就喝水。如此自虐的節食，雖然瘦了3公斤，但也餓到頭昏眼花，最難受的是，愈想瘦下來就愈想吃東西，想吃又不能吃的壓力實在很痛苦，搞得心煩氣躁，整個人情緒都很糟。有了那次教訓後，我下定決心再也不節食了，因為知道自己是個意志薄弱的人，所以我不去吃到飽的餐廳、盡量吃原型食物、每天五蔬果注意營養均衡，平時多走路少騎車，靠著自然無壓力的飲食方式，多年來都沒有復胖。

為了健康而瘦身是應該的，愛美也是人的天性，但也不必跟風追求芭比娃娃身材比例，控制飲食也要講求營養均衡，才能瘦得健康，瘦得安心，千萬不要節食過度，搞到身心都出問題，瘦身變受苦，等到病懨懨食不下嚥了，才明白能吃能動是多麼幸福的一件事啊！

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