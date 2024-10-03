【家庭plus．人物報報】療癒的光 照進偏鄉角落

籌建南迴醫院是徐超斌的夢想，但在病患數、醫護人力都不足的前提下，只能先找替代方案。

文／謝其濬

「超人醫師」徐超斌頂著一頭醒目的亂髮──看似不修邊幅，其實是他刻意維持的「帥氣」。歲月染白的髮絲微微發亮。他黝黑的臉上帶著幾分疲憊，溫和的眼神混雜了滄桑。

他現在是台東南迴診所的院長、專職醫師。這天，星期三，下午是他從事居家醫療的時段。每個星期，他會做兩次出診，另一次是星期五。

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下午一點出發，車子開始在南迴公路上奔馳。這天下午，徐超斌預計會看12名新舊個案。他們分布在安朔、大武、尚武、土坂、愛國蒲等地，有原住民部落，也有混合式社區。個案以老人家為主，慢性病纏身，或是推著助行器，或是坐輪椅，甚至是臥床。他們平日足不出戶，從家裡到醫院的那條路，很遙遠。

老人家行動不便，徐超斌走入對方的生活，提供最適切的醫療照護。（何經泰攝）

居家醫療，不只是去病人的家中看「病」，也走入對方的生活中，真正看見「病人」，才能提供最適切的醫療照護。

多年來，徐超斌便是這樣一步一腳印，守護著在地鄉親的健康。他把療癒的光，照進偏鄉的角落。

〈公路上的超人〉守護鄉親 南迴醫院仍在努力

看完最後一位個案，已經是下午四點半。徐超斌回到車上，巨大的疲憊感一湧而上。卸下醫師身分的他，是一名病人。

2006年，徐超斌39歲，是台東達仁鄉衛生所醫師兼主任，在一次數日超時工作、沒有休息的執勤任務後，發生腦出血，左手、左腳從此行動不便。巡診時，他拖著蹣跚腳步，走進病人的家裡。坐下來打病歷時，他會用右手挪動左腳，調整成比較方便的姿勢。

2019年的年底，徐超斌被診斷出罹患鼻咽癌，從此在治療與復發之間擺盪。這天上午，他才到台東馬偕醫院進行化療。做為一名癌症患者，下午他應該好好休息。然而，徐超斌仍持續他每週例行的出診。

醫治行動不便患者，徐超斌和團隊每週定期出診，在南迴公路上奔馳。（何經泰攝）

徐超斌停不下來。他知道，他的病人在等他。

他是台東土坂部落排灣族人。在台北醫學大學（原台北醫學院）求學時，便立志未來要回到家鄉服務。畢業後，經歷了台南奇美醫院的洗禮，他履行了對自己的承諾，成為達仁鄉衛生所的醫師，站在第一線上為鄉親服務。

他深刻體認偏鄉醫療資源匱乏，增開了夜間門診、假日門診，並親自開車做巡迴醫療，一個月曾工作400小時，「超人醫師」的名號不脛而走。

中風之後，即使行動不便，徐超斌依然堅守醫師崗位。他的「超人」事蹟逐漸流傳開來，感動了許多人。為了支持他改變偏鄉醫療的困境，廣大民眾的小額捐款從四面八方湧來，促成他在2012年成立了「南迴基金會籌備處」，最主要的任務，就是籌建南迴醫院。

10年過去了，南迴醫院仍不見蹤影。2016年就購置的971坪預定地，荒草叢生，沒有任何動工的跡象。

「徐醫師，南迴醫院什麼時候才會蓋好？」在地鄉親追問，不少捐款人也提出質疑，建院喊了這麼久，為何至今還是只聞樓梯響。

這不是容易回答的問題。在偏鄉蓋醫院，理想與現實的衝擊與拉扯，遠超過徐超斌的預期。

南迴建院是他的初衷，但是他如今不得不考慮，在病患數、醫護人力都不足的前提下，南迴醫院能夠撐多久？蓋醫院是提升偏鄉醫療資源的唯一處方嗎？如果不能馬上蓋醫院，現階段是否有別的替代方案？眼前要克服的困難還很多，但是徐超斌從來沒有忘記，自己身上背負著守護鄉親的責任。

他閉上雙眼，想像自己是飛行在南迴公路上的超人，隱形的披風在空中揚起……

（圖片提供／《把光照進看不到的地方》發光體文化）

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