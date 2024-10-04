【家庭plus．微幸福案內】同音異語 冷中帶笑

箭弓稻荷神社的「箭弓」與「野球」同音，因此繪馬是本壘板跟球棒繪馬，日本全國棒球少年少女頻頻來此地祈福。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

最近去了一處已經有1400多年歷史的埼玉縣東松山的箭弓稻荷神社，是國家級重要文化財。這裡有許多棒球球棒形的繪馬及本壘形狀繪馬，不僅職棒的埼玉西武獅隊選手頻頻造訪，全日本的棒球少年少女也都常來朝聖，才知道原來是「野球」與「箭弓」是同音異義的所謂「駄洒落」（dazyare）。知道緣由後，不禁發出微笑，覺得喜好同音異義詼諧的不僅是昭和世代的歐吉桑而已！

雖然日本人常嘲笑這些愛說同音異義俏皮話的人是「駄洒落老爹」、「駄洒落歐吉桑」，認為是「老爹冷笑話」而笑不出來。「駄洒落」原意就是「笨拙的俏皮」，但像「ねこ（貓）がねころん（寢轉）だ（貓睡翻了）」現在卻成了愛貓人喜愛的一句話，相關吉祥話比比皆是，老爹冷笑話居然也青史留名！

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我也覺得駄洒落老爹有點太執拗，處心積慮想要博君一笑，像「肯德基炸雞」非要說成「洗濯機（sentakki，洗衣機）炸雞」讓人倒胃口，但他們自己在說駄洒落時確實是很可愛、很幸福的模樣！

日文因為母音少，同音異義語很多，像kaki可以是「柿」「下記」「夏季」「牡蠣」「花卉」等，或isi可以是「石」「醫師」「意思」「遺志」等，可以玩的駄洒落的語彙非常多，如「校長（kouchou）先生絕好調（kouchou）！不像中文稍微要拐彎，如「問：猴子為何不愛平行線？答：沒相交（香蕉）」。

以前說駄洒落是男人專利，現在也有「駄洒落女子」。川久保玲所創的「Comme des Garçons」Garçons與「girl損」同音，而Comme則跟「混（擁擠）」或「公務」等同音，成了經典女孩駄洒落，其他如：「在『某職場』是傳說的『暴食婆』（兩者同音）」，讓我想起當年在員工餐廳吃兩人份的自己，忍不住笑出來了！因駄洒落失笑或讓人發笑都很幸福呢！

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