【家庭plus．退休大樂透】學會一個人過日子

學會一個人過日子

文／露西

原來人到了一個年紀，身邊的朋友、Line的群組，就會開始出現許多養生、緩老、好走的言論與探討。雖然目前自己覺得還算健康，但不時也會在意到這個問題，身邊許多老鄰居，很多都已經是老伴走了好幾年，看著他們獨自生活，總會想著，如果是自己，會怎麼過日子？

我的個性內向、孤僻；另一半外向，興趣廣泛，有很多的朋友，所以常常出門好幾天。這時候，我常會想著，像這樣剩我一個人，如果這是以後我的日常，會怎麼過日子？我必須要怎麼把日子過好，健康地老去，不給孩子添麻煩。雖然我自私地想先走，認為先走的人才是幸福的，但是無法預知呀！現實生活中，111年 台灣男生平均壽命76.63歲，台灣女生平均壽命83.28歲，比男生多了6.65歲。

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我設想：首先，我得每天至少固定一個時段出門運動，呼吸一下外面的新鮮空氣，最好能夠曬曬太陽，陽光能讓人鼓舞，不憂鬱。再來，每天至少自己動手煮一餐，因為這樣，就要洗菜做料理洗碗，還能夠勞動是很可貴的，因此也必須去市場去超市採買，就得以看看這世界又有什麼新奇商品。重要的是可以和人互動一下，社交也是良方，會讓人覺得和這個世界還有交集。第三，現在就要學用外送平台、多元叫車……免得以後颳風下雨時沒得吃、沒腳出門。第四，還必須要培養一個興趣，對書法或者素描還滿喜歡的，可以去上個課，和老中青三代的同學切磋，或許還有可能成為忘年之交呢！第五，也可以像隔壁鄰居，到處去國內外旅遊，那就要找個旅伴，不過這還是得看年紀和體力囉！

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