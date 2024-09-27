自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】和妳一起生活

2024/09/27 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／于燿慈

與自己相處逾三十載，早已養成一套生活步調。早晨醒來，喝一杯咖啡，同時在腦海裡把上午的行程排列整齊，只要知道每件事大約需要多久，再忙、再瑣碎也不會失控。

賴以生活的習慣，在孩子出生以後崩解失效。遇到新手父母間廣為流傳的30c.c魔咒，按照孩子剛開始喝奶的速度，我打算半小時能餵完，未料奶瓶裡就剩30c.c奶水，孩子卻說什麼不肯再喝，甚至發展出「假喝」技能，嘴巴動啊動，奶水卻半點沒減少。餵一次奶，動輒1小時起跳，原本計畫用來做家務的空檔也隨之流逝，分毫不剩。

睡覺也不遑多讓，哄睡就是見證今晚籤運的時刻。運氣好，餵完睡前奶，抱在懷裡聽20分鐘睡前音樂，孩子就能入眠；運氣不好，1小時過去了，孩子依然在懷裡翻來覆去，扭身蹬腿，我用眼角餘光偷偷查看，只見她正睜大眼睛看我，四目相對，令我不得不懷疑剛剛過去的那1小時只是自己的錯覺。而孩子乍看睡著，一放進嬰兒床卻放聲嚎哭也是常事，希望安全感給好給滿的我們，只能哀嘆一聲，強忍睡意，重新把孩子抱回懷裡安撫。

日常如此，更別說特殊情況，比如生病、吐奶。好不容易餵下去的奶，頃刻間吐完，大人孩子都得清潔、換衣，孩子又餓又難受，一邊哇哇哭。終於把人都安頓好了，還得面對沙發與地板那一片狼藉。

凡此，總有事情在時間的夾縫裡增生，待辦事項一退再退，再也不能有效率地運用時間，完成原定計畫變得遙不可及，生活徹底成了一匹脫韁野馬，最令人沮喪的是對日常失去控制的挫敗感。

日復一日，孩子逐漸長大，正餐從奶換成食物，為了陪吃，我練就按捺焦急的工夫，就算吃完也不離座、不滑手機，只是端坐桌前，偶爾與她聊天。為了準備如廁練習，讓孩子與小馬桶培養感情，有時她坐在馬桶上，說著想尿尿，20分鐘過去了卻毫無動靜。

更考驗修養的是，趕著洗碗、煮飯，算準了時間吃飯午睡、下午出門，回頭看孩子正踮著腳尖、伸長了手，努力要搆飯桌上的水杯。我一邊開大水沖掉手上的洗碗精泡泡，一邊試圖阻止：「不要拿，妳過來，來媽媽這裡。」「哐噹！」小鋼杯跌落在地。忙著擦乾翻倒在地板的水，瓦斯爐上煮滾的水噗呲噗呲響，提醒著我早該把切好的菜下鍋。

終究怪不得她。她正是熱中探索、追求自主的年紀，是我錯估了她悄然生長的身高與手長。

類似的情形還發生過兩次，後來我終於摸索出辦法，那就是在看顧孩子時，盡可能專注當下，並保持彈性。畢竟，與孩子一起生活不是在打勾勾消除待辦事項，少做一道菜、少出門一趟，都不要緊，重要的是共度的每一個當下，我想傳遞給她什麼。如果眼看要耽擱重要的行程了，就果斷捨棄前後的小事。至於自己規畫要做的事，索性每天提早起床做，有了進度，一整天都比較安心。

心理建設完畢，最後一道防線則是生氣的時候先給自己兩秒鐘，在這短短的兩秒，不要想有什麼搞砸了，不要想如何善後，什麼都不要想，專心讓自己從情緒臨界點往後退一步。一步就好。重新抬頭看看孩子，看她一笑就微微瞇著的雙眼、勾起的嘴角，想著抱她在懷裡時，我心裡一片柔軟、暗暗向自己許諾要對她很好很好。

那麼，就是此刻，我要給妳最好的時光。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應