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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．親子會客室】自主學習 孩子有魚吃

2024/09/24 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／林彥佑

常有人說，給孩子魚吃，不如教孩子釣魚的方法。「給孩子魚吃」是孩子被動的接受飲食，相反的，「教孩子釣魚的方法」則是期待孩子可以「主動釣魚，永遠有魚吃」。從知識學習層面來看，也是同樣的道理，尤其在108課綱以及未來的118新課綱中，更是加重這個理念。

回想兒時求學的階段，世人所謂的好老師，就是會給予孩子很多知識、許多抄寫作業的老師，這種信念在當時的社會風氣，是正確且蔚為主流，因為知識不普及，網路不流通，所以凡事問老師。然而，時至今日，這種觀念早已落伍，我們當然也希望老師可以給孩子許多知識，但更期待一名專業的老師，能夠帶給孩子探索知識的方法，指導孩子解決問題的能力及思考的方向。

在疫情的那幾年間，看到孩子「自主學習」成了最主要的學習法則。那個時期，孩子都窩居在家，能督促學習的可能只剩孩子自己了，要不，就是家長的督促（但孩子通常不太聽家長的話，只聽學校老師的話）。因此，當時孩子得看好時間，自動登入該堂的會議室開始上課，就某個程度而言，也是一種自發、自律的表現；如果要繳交作業，也只好獨力完成，因為同學分隔兩地，遇到不會的習題，只能透過關鍵字詞搜尋，找到答案。

這些，都是自主學習的方法，說得白話一點，就是教孩子釣魚的方法。所以有了這些方法，日後的學習，孩子將知道如何運用關鍵字詞、登入不同的任課網站、運用學習策略完成指派的學習任務、運用各種軟體完成課堂活動。

在疫情那一段時間，我帶給孩子大量的學習策略，例如心智圖、魚骨圖、樹狀圖、文氏圖、ORID、POE、4F、KWL，所以孩子可以把老師派的作業，採取「學習遷移」的方式來完成，而這種能夠學習遷移的能力，就是從「被動吃魚」到「主動釣魚」的過程。當這樣的遷移愈來愈熟悉之後，學習便能愈來愈主動，更不需要老師的指引了。幾個月後，孩子返回校園，學習真的變得更獨立了。此時，師長只是輔助性質的陪伴者罷了。

因為看到了孩子的成效，也有畢業的孩子回來與我分享：「老師，這一課我已經自己畫好結構圖了」、「這一小節依我判斷，它適合用4F來覺察」、「這一單元，運用表格歸納是最適合的」，有孩子說都靠網路自學英文、日文、「我會彩繪美甲，都是看影片自學而來的」、「我也會設計APP，老師只告訴我們該有哪些選單，其他都是靠我自己摸索的」。

別小看現在的孩子，其實他們「釣魚」的能力比大人還強，他們是俗稱的「數位原住民」，身為師長，要把關的便是鼓勵孩子要擁有「釣魚、自學」的興趣與動機；確認孩子在自學時，這些素材是否屬於現階段的他該接觸的？在透過網路自學時，是否有遵守資安、網路倫理、媒體素養等等。謹守以上，放手讓孩子好好釣魚、探索所求，將能看到孩子自己的大海，找到自己想釣的魚。

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