【家庭plus．微幸福案內】美味豐盛早餐 一早迎接幸福

許多著名的麵包店也推出令人驚喜不已的美味可口早餐。圖為輕井澤著名的早餐店。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

現在日本各地講究的早餐店愈來愈多，咖啡店、麵包店也推出精心設計的早餐，不僅餐飲內容營養美味而且多蔬菜，清新無比，內容豐富足夠，讓人有個充滿元氣的起跑點，覺得這一天做什麼都沒問題！

我是超級夜貓子，通常與早餐無緣，但旅行時會去當地著名的早餐店，或享受旅館飯店提供的早餐，京都或金澤的旅館有好幾家都依照客人用餐時間端出剛煮出來最佳狀態的米飯，以及各色小菜，讓人感動無比。

請繼續往下閱讀...

現在日本為了外國觀光客準備了許多昂貴的入境早餐，甚至有超過1萬日圓的，在地數十年的我很難接受，覺得上限3千日圓就能享受到可口費心的早餐，甚至1千日圓以下也有許多上選早餐。價錢未必與價值成正比，不過東京築地本願寺cafe推出的18品早餐，每一品都講究、執著，就覺得2200日圓還算合宜！

美味的早餐，除了店主、廚師採用大量當地當季的新鮮蔬果讓客人身心舒暢爽快外，或將晚餐高級魚肉不用的部位用心調理後，在陽光下更顯美味，加上現烤麵包、現煎蛋，以及地產果菜汁、鮮乳等飲料，搭配香醇的咖啡或紅茶，讓胃袋充滿期待，身體都感受到鮮美的喜悅，覺得早餐就是要這樣吃，才會有像樣的一天。

早餐除了內容美味豐盛外，我還喜歡有美麗的窗景來陪襯，因此在京都的午餐選庭園、晚餐選師傅；旅遊時則選有景的旅館，如此一來早餐或許對著溪流瀑布，或許對著富士山，美味因為美景平添數倍價值，留下的印象比晚餐更深刻！

現在日本早餐不僅有傳統和食，如烤魚、白飯、生蛋或溫泉蛋、淺漬泡菜、涼拌青菜、味噌湯等，或西式的麵包、培根、蛋外，近年早餐也異國化，如越南米線、台灣豆漿燒餅、墨西哥捲餅、夏威夷鬆餅等紛紛上桌，而且道具也非常道地，也有搭配日本陶瓷，格外典雅，從早餐起就心平氣和！此外，現在也流行早朝拉麵、早朝蕎麥麵、早朝咖哩等等，許多過去認為胃醒過來的中晚餐才吃的餐飲，也變成能提神的早餐。

早餐的感覺也在變化中，美麗、美味的早餐會湧出幸福，則是不變的！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法