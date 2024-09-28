【家庭plus．田舍生活】AI元年 追趕科技神奇

圖／王孟婷

文／王孟婷

今年被稱為AI元年，在3C市場推出一連串AI筆電、AI手機之際，低科技人如我，從字面說明上查找各種專有名詞，嘗試練習與AI對話，一切進展都快到不可思議，甚至我尚未使用語音助理幾次，AI已經變成新語音助理了。

〈三機在手〉3C裝置 超越日常

為了適應社會變遷，我這才剛完全適應了「無紙化」，用電腦＋平板＋手機來處理一切。學習過程沒有如友人或3C網紅所言的困難或不適應，我自己倒是很快能切換不同系統──Windows筆電＋蘋果IPAD＋安卓手機。

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「平板裝置」被很多人稱為點綴品，個人反倒用的比手機更多，書桌瞬間整齊乾淨，除了擔心視力退化，現階段的3C裝置已然達成我學生時代的夢想，所有雜物與思考都整合、查資料不必到處奔波、學外文有發音示範……

平板電腦真的有將我的人生夢想濃縮在一片玻璃裡，甚至讓我自認有變聰明（實際上不知，但至少很開心），最重要發現到參考正反面評價，都是多煩惱的，實際自己使用才知道其精髓（3C網紅或朋友的評價褒貶不一），困難只在商品選擇太多，讓人很難下決心。

〈幸福哪裡來〉科技提升 人生沒更優閒

日常可運用的科技產品確實有效率，雜事重複都可以設定3C。

奇怪我適應完這些生活運用後，人沒有變得比較優閒，反而腦袋塞滿了各種待辦事項，每天只有遛狗的時段，才有機會淨空思考一次。然而我已經考量到年老後要購入寵物機器狗，避免體能無法支持而造成狗的生活有波折，可預見未來的療癒時光很大概率無法用心，畢竟機器跟真正的生命要使用的專注度不會一樣。

最好奇的莫過於照顧動物，人類會產生「催產素」這樣的物質，讓心理有幸福感，寵物機器狗是否能讓我產生幸福激素呢？屆時，如報業仍有發表文章的這種工作，我再來分享實際經驗了（該不會日後發表感想都由AI來撰寫也難說喔）。

〈時代再先進〉人類煩惱沒有改變過

曾經被討論過的媒體名詞：「電話恐懼症」、「社交焦慮」、「3C成癮」……本來覺得不太好的習慣成常態，總之人能夠維持收入與身心基礎健康即可，不過，人類的煩惱沒有改變過。

個人停用社群4年後，登入手機APP推薦的新社群系統，之前的朋友都還在，更可以看見陌生人發文，除了貼照片變成貼影片，發文的內容煩惱大致上跟我年少時一模一樣，尤其社群會自動推播跟自己同類型職業人士發文，眼見剛入行的同業抱怨文竟然就如從幾十年前發文剪下貼上一樣，「科技進展超快速，但人的煩惱都還一模一樣呢！」

然後，現正期待AI能改變什麼，例如淘汰職場無心工作的人類，讓人為因素而停滯不前的工作進度可以前進。朝令夕改的合作對象，能去使用生成式AI（不要再騷擾人類），不擅長說重點的人，為了適應AI指令，會先思考要執行什麼再發言。

當然，我不知道AI發展5年後，我的職業生涯會讓自己要做怎樣的事，也只能隨遇而安，「對於未來，你準備好了嗎？」這句話從古至今總被當廣告詞，但未來從來沒辦法準備好，有AI沒AI都一樣很難準備好，恐懼行銷倒是一直很有效用啊！不然我怎麼會如此積極適應新3C裝置呢！

以上一個住在鄉下的歐巴桑，面對AI元年，追趕在科技之中的平凡感想。

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

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