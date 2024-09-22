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藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】搬家打包 眉角顧好

2024/09/22 05:30

圖／Hungtheart圖／Hungtheart

搬家是件煩人的事，如果事前規畫好、注意打包細節，自然保你順利搬遷……

〈跨縣市大搬家〉郵局到府收送 搬遷更省力

文／射手媽咪婷婷（高雄市）

租屋經驗二十多年的我，有約莫十餘次的搬家經驗，過往多半在同一個縣市搬遷，所以並不特別感到麻煩或費心。

唯獨一個多月前，一家三口決定從北部搬遷回南部，再也不能如同以往利用閒暇之餘開車搬運，而是必須一口氣整理好，讓所有的家當一次上車。

為了避免貨車裝載不下，我先展開物品的盤點，先判斷哪些物品可贈送、二手拍賣或丟棄，剩下的東西便慢慢收拾裝箱。

中華郵政有一項非常好的服務即是「到府收件」，只要滿10件包裹就能預約，不僅省去自己搬運的力氣，還能避免屆時貨車裝載不下物品的困窘，尤其考量到郵差的負重及節省郵資，我特別選了較輕的箱子。

至於搬家公司，則是經過多方打聽，找到一間價格實惠又專業的搬家公司，有鑒於師傅在趕車中沒有進食，又在極度耗費體力之下，協助上下車搬運，為了感謝師傅們的辛勞，最後多付了兩千元聊表心意，為這一場長途搬遷畫下了完美的句點。

〈一切乃身外物〉懂得斷捨離 才算有修為

文／京杏秋（新北市）

搬家是個強迫自己向過去說再見的過程，在同一個地方「駐紮」得愈久，便存在愈多必須捨棄的「實體」；我有些朋友時常搬家，所以類遊牧民族的他，佛系到可說是「萬般帶不走，唯有業隨身」，但對我這種幾十年沒搬過家的家畜型，斷捨離即成了搬家的最大難題。

「那個好有紀念價值、這個以後會用到。」第一次搬家的我耗費了兩天打包了一袋又一袋的「必需品」，卻沒想到在物品上車的環節，簡直比仙杜瑞拉的姊姊擠玻璃鞋還為難，導致最終多花了一趟車程運送那些當時的寶貝。

但數十年沒搬過家的我竟在短短的一年內又要搬遷了，不知是記取上次的教訓還是人間清醒了，去年還依依不捨的珍寶，今年卻棄之如敝屣，或許我也是達到了「一切乃身外之物」的修為。

經由這兩次的搬家經驗，讓我擁有深刻體悟，倘若搬家之前先心無雜念，做到斷捨離的無我境界，搬家必定能夠順風順水，畢竟最重要的不是擁有什麼的生活，而是與誰一起的生活。

圖／Hungtheart圖／Hungtheart

〈事前先分類〉標籤做得好 搬家沒煩惱

文／小鹿（高雄市）

依據個人搬家無數次經驗，要無痛搬家只要做好一項工作：標籤。

標籤的單位由大到小，大單位指的是客廳、書房、廚房、和浴室等，再由這些大單位細分下去。以廚房來說，小單位可以再細分成餐具、鍋具、調味料和碗盤等，將其分裝成箱後再貼上「廚房─餐具」、「廚房─鍋具」、「廚房─調味料」這樣的標籤，如此一來搬家的人也會知道這些箱子要送到哪個房間，拆箱歸位時也會容易許多。

不過有些物品要分類就要花點巧思，比如我的電腦桌上就擺了護手霜、指甲油、指甲剪、藍芽音響、擺飾燈、眼鏡布和蠟燭這些互不相關的物品，就建一個新標籤「書房─電腦桌上的物品」，如此簡單明瞭，到時候要歸位也知道東西該往哪裡擺，更不會有忘記放在哪個箱子的問題。

箱子各面最好都寫或貼上標籤，這樣在移動的過程中，也不用費力找標籤在哪。

總之標籤的作用是花最少的時間將物品歸位。標籤做得好，搬家沒煩惱。

〈絕不會落勾〉裝箱寫編號 掌握物品總數

文／馨語（屏東縣）

大學時期在外地讀書，後來工作也在異鄉打拚，輾轉搬過幾次家，從一開始的手忙腳亂到如今已駕輕就熟。

首先，大略估算物品多寡，先確定搬家預算，決定要自己搬或是請搬家公司，抑或貨運收件寄送。依據距離遠近、物品數量及重量大小，各家都有不同的計價方式，選擇符合自己需求的，確定後依規定進行打包，才不會多花冤枉錢。

接下來，最重要也最麻煩的就是裝箱打包，通常不能假手他人，否則到時候找不到東西又是一場噩夢。打包的過程中，斷捨離是必須的，汰除掉沒用的物品，不要把垃圾花錢出力搬到新家丟。

最後，就是依照物品性質分門別類裝箱編號，到了新家才不會找不到東西，也能明確地計算物品總數。我第一次搬宿舍的時候，因為一片混亂，落掉了一袋行李，幾天後才想起來，早已不翼而飛，裡頭裝著珍藏的球衣、海報等，至今想起仍是惋惜不已。

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