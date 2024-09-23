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【家庭plus．生活停看聽】十級邊緣人 也能很充實
十級邊緣人 也能很充實
文／醉意兒
盯著刺眼的白光，身旁都是來來回回的護理師，忙碌的腳步聲從未停歇。
我正在體會十級邊緣人的試煉──一個人做手術。
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想起網路上流傳的「邊緣人等級表」，就像一個跑馬燈在我腦中迴盪著，我喃喃道：「第一級是一個人逛超市，第二級一個人吃飯，第三級一個人去咖啡廳……」嗯，這不是我的日常嗎？
聽到我的自言自語，旁邊護理師安慰我：「妳自己一個人嗎？沒有人陪嗎？沒事，不用怕喔！」
我露出笑靨，輕快道：「我不怕啊！我只是覺得又達成了一個人生成就，感覺很自豪。」這個答案聽得護理師目瞪口呆，露出了一個尷尬又不失禮貌的微笑。
「我之前陪伴家人手術過，在門口徘徊了六個小時，盯著大螢幕等待，除了焦急就是無聊，我很慶幸自己的手術，沒有浪費誰的幾個小時。」我細細地說著，護理師給我比了一個大大的讚，就繼續埋頭苦幹。
其實邊緣並沒有不好，寂寞是一種感覺，大多數人會害怕與排斥，但其實寂寞也是沉澱內心的一種方式，在等待的時間裡，我覺得出來第一件事情，就該寫一篇文章、預訂好晚餐、規畫好出院的旅遊。
這些事情都是平常可以做的，但是百無聊賴的時候，刷刷短片，時間晝夜如飛梭，反倒是「寂寞」的時間，才會讓自己正視本身可以完成的事情。
反之，如果我一直把「寂寞的時間」運用在害怕，害怕病魔纏身，自艾自憐孤獨一個人，那麼，浪費的不只是與自己獨處的時光，更浪費了靜下心的機會。
享受寂寞，享受一個人的內心獨白，儘管是十級邊緣人，也可以過得很充實。
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