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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活大補帖】期待別人 不如改變自己

2024/09/23 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／Ariel 曾

多年來，在我們大學同學的聚會，小芬總是得提早離席，神情疲憊趕往晚班兼職，但這次聚會，小芬剪去留了多年的長髮，換了個俐落短髮造型，看起來神采奕奕、容光煥發。

她一坐下就揭曉大變身的謎底：「我離婚了！」這個消息來得突然，但卻不意外，因為我們都知道小芬和前夫的金錢觀大相逕庭。小芬保守務實，房子就是她努力存錢買的，而前夫卻是冒險投機。原以為生了女兒後，他會改掉愛玩習性，但他依然只把薪水花在自己的享樂上，甚至在沒告知小芬的情況下，就辭掉工作說要創業，偏偏判斷力不佳，投資不是被騙就是賠錢，一家三口的經濟重擔全落在小芬一人肩上。

小芬下班後還要兼職，才能勉強支付開銷，壓力大也沒時間休息。原本以為撐到女兒大學畢業就能喘口氣了，但前夫無視她的心力交瘁，滿腦子只想著發大財，竟然說要拿房子抵押貸款，這件事成了壓垮駱駝的最後一根稻草，小芬終於明白，前夫的老闆夢就像個無底洞，已經快要吞噬掉她的人生了。幾番考量後，她決定把房子讓給前夫，條件就是和她離婚，急著用錢的前夫很快就簽字，小芬帶了兩只行李箱就離開了。

小芬也曾掙扎想要爭取應得的財產，但這樣一定會阻撓前夫離婚的意願，所以她決定不要耗費時間在爭吵上，因為錢再賺就有了，身心的自由卻是無價的。

儘管她現在住在出租的小套房，卻感到無比輕鬆，她不必再兼職，終於可以坐下好好聊天。我們都非常佩服她的決心，也衷心祝福她的人生新篇章。

小芬的心路歷程，讓我想到張學友〈情書〉裡的歌詞：「等待著別人給幸福的人，往往過得都不怎麼幸福。」當你身處在一段令你窒息的負面關係時，與其苦苦等待對方遙遙無期的回心轉意，你也可以選擇勇敢拿回主導權，改變自己的命運。

要放下曾經苦心經營的人事物，確實需要很大的勇氣，但當你捨棄了拖累的包袱，也同時擺脫了束縛的牢籠，讓自己能展翅飛翔，海闊天空，迎向寬廣的未來。

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