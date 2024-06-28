【家庭plus．退休大樂透】我不在家 就在旅行

圖／達志影像

文／雨煙

我常會安排自己獨自去輕旅行，踏入婚姻後，並沒有給我很大的阻礙，感謝家人的支持。

現在半退休快60歲的我，依舊如此快樂優閒過生活，我常常安排一天或是三天兩夜台灣到處趴趴走，開車、騎車、走路、坐火車、搭高鐵、趕捷運的行程，都有我輕快的足跡。疫情前還常出國去瘋它個六、七天，真是爽快呀。

請繼續往下閱讀...

兒子很有心都會看我的FB，他說：「老媽，只要看FB就知道妳跑到哪啦，這習慣要好好維持，好讓我知道妳安全及行蹤。」我高興地點頭如搗蒜呀。

因為我特別愛照相，一個人帶著背包，裝著相機及三腳架浪跡天涯，走到哪拍到哪，將那誇張或淑女的照片在途中休息時，挑特別的幾張PO到我的FB，每到一個點就PO幾張，到下個地點就會看到好多個讚及哈哈大笑，或是羨慕不已的留言。看到這些回應更增加我興奮的心情，再度PO上新景點的照片，期待下次回應。到旅店還會拍上逗趣的趴床照，再PO上去，讓我一解一天的疲憊，等我塞進被窩中，再細細品味著那些照片及留言，竟會呆呆地傻笑。

常常有FB朋友問：「妳怎一下子跑到這麼多地方呀？」

好比去年，我搭早班火車到玉里，然後租機車，一路騎上去。到玉里車站租車後，經玉長公路往台11衝，每個經過的知名景點：北回歸線、石門麻糬洞、新社梯田、石梯漁港到親不知子斷崖，每站的可愛照片都PO上去。因為回程的火車有訂好，必須折返，一路衝回租車店還有時間，換成電動自行車到玉富自行車道看歐亞板塊，回程就在火車上看大家的留言，「哇，好漂亮呀！」「妳體力真好！」「老媽，注意安全！」這樣的溫馨回報正合我意，能愛現又能報平安，多好。

每每這樣的按讚及留言，都能讓我興奮回憶，直到下次旅遊的到來。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法