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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 紀小樣 詩二首

2024/07/03 05:30

◎紀小樣

◎紀小樣

敲門聲

－ 給那些還想繼續湧出的詩

是誰在暗夜敲門

篤篤篤篤……比馬蹄鐵略重

斗室的石壁，燭火正要照亮

就有飛蛾撲翅喊疼

以胸膛為圓盤

尺蠖屈伸潛來搔心

那些要我寫下的詩句

在還不識字時就已出發

繞過曲折的管絡血脈

像一把生鏽的刀

直抵我的心門

篤篤篤篤……那樣推敲暗夜

是想看我吹熄燭火，悵望人世

還有幾個沒見過的意象暗影

過來把我全身麻醉

宇宙目前如絲

卻還不想絃斷

桌案仍有一杯殘酒

磨卸年輪、徹夜吶喊我

崩裂四方的心音

深秋十四行

鏽蝕的鐵索吊橋一旁冷笑

我在古渡口半腐的橋墩等你

那時 落葉一小塊 一小塊

剝落著 秋天

而風也束手無策

炊煙逕自走著捷徑

聽說初雪剛被蘆花綁架

夕陽也正在那裡流血

為了擠進那個瘦瘦山谷

仍有半條半掩的蜿蜒山徑

不信斜地繼續往前

去看荒煙蔓草

被犬吠咬得

更殘破了

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