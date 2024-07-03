【自由副刊】 紀小樣 詩二首

◎紀小樣

◎紀小樣

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敲門聲

－ 給那些還想繼續湧出的詩

．

是誰在暗夜敲門

篤篤篤篤……比馬蹄鐵略重

斗室的石壁，燭火正要照亮

就有飛蛾撲翅喊疼

．

以胸膛為圓盤

尺蠖屈伸潛來搔心

那些要我寫下的詩句

在還不識字時就已出發

繞過曲折的管絡血脈

像一把生鏽的刀

直抵我的心門

．

篤篤篤篤……那樣推敲暗夜

請繼續往下閱讀...

是想看我吹熄燭火，悵望人世

還有幾個沒見過的意象暗影

過來把我全身麻醉

．

宇宙目前如絲

卻還不想絃斷

桌案仍有一杯殘酒

磨卸年輪、徹夜吶喊我

崩裂四方的心音

．

深秋十四行

．

鏽蝕的鐵索吊橋一旁冷笑

我在古渡口半腐的橋墩等你

那時 落葉一小塊 一小塊

剝落著 秋天

而風也束手無策

炊煙逕自走著捷徑

．

聽說初雪剛被蘆花綁架

夕陽也正在那裡流血

為了擠進那個瘦瘦山谷

仍有半條半掩的蜿蜒山徑

不信斜地繼續往前

去看荒煙蔓草

被犬吠咬得

更殘破了

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