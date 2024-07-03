限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 紀小樣 詩二首
◎紀小樣
◎紀小樣
．
敲門聲
－ 給那些還想繼續湧出的詩
．
是誰在暗夜敲門
篤篤篤篤……比馬蹄鐵略重
斗室的石壁，燭火正要照亮
就有飛蛾撲翅喊疼
．
以胸膛為圓盤
尺蠖屈伸潛來搔心
那些要我寫下的詩句
在還不識字時就已出發
繞過曲折的管絡血脈
像一把生鏽的刀
直抵我的心門
．
篤篤篤篤……那樣推敲暗夜
請繼續往下閱讀...
是想看我吹熄燭火，悵望人世
還有幾個沒見過的意象暗影
過來把我全身麻醉
．
宇宙目前如絲
卻還不想絃斷
桌案仍有一杯殘酒
磨卸年輪、徹夜吶喊我
崩裂四方的心音
．
深秋十四行
．
鏽蝕的鐵索吊橋一旁冷笑
我在古渡口半腐的橋墩等你
那時 落葉一小塊 一小塊
剝落著 秋天
而風也束手無策
炊煙逕自走著捷徑
．
聽說初雪剛被蘆花綁架
夕陽也正在那裡流血
為了擠進那個瘦瘦山谷
仍有半條半掩的蜿蜒山徑
不信斜地繼續往前
去看荒煙蔓草
被犬吠咬得
更殘破了
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
網友回應