【自由副刊．極短篇】 陳逸勳／傷杯

◎陳逸勳

◎陳逸勳

J搬走後，寄來的手工玻璃杯由我代收。禮盒附了張香水小卡寫下：獨一無二的雪花杯，因為玻璃材質的收縮率，會隨時間慢慢增加雪花裂痕――這簡直，像詩。

多年來我習慣用裝水的馬克杯盛酒、泡咖啡、喝伏冒熱飲。去年在家辦耶誕趴，當我擺出五顏六色的空杯子上桌，有人嘀咕：「怎麼連個像樣的杯子也沒有？」朝那些暗諷裡躲，後來J甩了我。

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為J多餘的善意買單，報應是杯子居然能誤傷自己，牽連我可憐的貓咪。

一整個夏季，當我學會用漂亮玻璃杯喝水，水就會優雅地從我眼睛流下來，被溫柔的笨貓用舌頭舔，好刺――時間使雪裂痕，往好處想，是竟然能幫貓咪補充水分。

如此健康的循環終止在最近一次地震。當貓咪嚇得蹦上櫥櫃，撞碎了雪花杯！我坐在地上，揉揉眼睛收拾。貓咪蹭了過來，我才認清眼淚，不能補水的事實。

我撕開了報紙，打包好破杯子以免傷及無辜的人。被玻璃劃傷的手，我自己包紮處置，而從今天起時間再次復返：事物不再裂痕，世上多餘的雪花將再次癒合。

〈給愛麗絲〉的音樂響起，走過去問清潔隊員，他說，剩下的扔進垃圾車裡就可以了。

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