【自由副刊】 劉禹彤／林榮三文學獎我最愛……〈溪底無光〉

（第十七屆短篇小說獎三獎．林楷倫）

◎劉禹彤

非常喜歡〈溪底無光〉中，主角對賭博無可救藥的執著。並不是喜歡賭博，而是反思自己似乎沒有像主角那樣，如此強烈執著於某事。

原住民文化認為魚必須用釣的，但主角卻越軌電魚，將魚電得彎彎曲曲當成數字明牌，彷彿是賭徒的信仰，真是瘋狂又有趣。

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幾經思考，我認為主角與其說是個賭徒，不如說是個在生活中尋找徵兆，希望得到捷徑的人。畢竟有捷徑可走，何必走辛苦的路？然而，愈是尋找捷徑，愈是讓自己竭盡。

讀完小說的那天，我忍不住想要嘗試一下尋找徵兆的感覺。「溪底無光」，總筆畫40；「林楷倫」，總筆畫 31。好，就用這組數字買個二合吧。

果然沒中。慶幸自己沒有成為賭徒的天分。●

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