【自由副刊】 周駿霖／林榮三文學獎我最愛……〈觀世音〉

（第十一屆小品文獎．陳姵蓉）

◎周駿霖

作者將標題訂為「觀世音」，巧妙運用「觀」做為與病患接觸時產生的自我映照。由於自身也從事醫療業，常被問及，「藥吃了之後會好嗎？」「多久可以出院？」「有最貴最有效的藥物嗎？」

儘管有實證醫學、預後、併發症等琳瑯滿目的統計，對患者與家屬而言，不是零就是一。答覆家屬時，時常也是以科學包覆言語，內心則以信仰填塞未知的領域。治療不會有「百分百」、「保證」，於是信仰有其存在的空間。陳姵蓉敏銳地透過「觀」，點出醫／病都有無助之處，各自都有需要祈禱之事。

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生命有太多無常，「觀」才有其價值。祈禱如聚光燈在大千世界中使我們覺察周遭、觀照自我，專注在自己可控的事情上，剩下的就以祈禱代替煩惱吧！●

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