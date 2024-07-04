【家庭plus．運動場看台人生】生活遠比球場更寬廣

網球名將費德勒鼓勵學生要有面對失敗的強大心理素質。（路透社）

文／黃俊隆

從未上過大學的網球名將費德勒，人生至今只踏過大學校園兩次，最近一次是榮獲達特茅斯學院頒贈榮譽博士學位，同時發表畢業演說，全程充分展現他經歷豐富的人生智慧，使得各大媒體紛紛報導，摘錄人生金句。

對一個準運動心理學博士生的我而言，費德勒這場演說，精萃了他過往場內場外所累積的人生哲理，無疑是運動心理學的最佳教材。他送給畢業生三堂人生哲學課，包含：毫不費力只是個神話、過去就算了、生活遠比球場更為寬廣。

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在「過去就算了」裡，他用網球比賽勉勵大家，每場比賽，每一分，不管輸或贏，就僅只是一分而已，更重要的是必須迅速做好心理調適馬上忘了它（shake it off），專心面對下一球。這是運動心理學強調的「專注當下」、「正念」，鼓勵選手不要被比賽時任何內在或外在條件所影響，無論打得好或壞，都不要被「過去」所影響，更重要的是「眼前」這一分；更不要去想「未來」，像是如果我這一球、這一場沒打好，可能會如何如何等尚未發生的擔憂。

費德勒進一步鼓勵學生要有面對失敗的強大心理素質，他以自身經驗表示，很多時候你可能盡了最大的努力，相信你是可以辦得到，但最終卻還是失敗了。正因為有著強大的心理素質，得以從每一次的失敗中再度奮起，才使得像費德勒這樣的運動選手能成為眾人仰慕的偉大典範。演說最後，他加贈另一堂課，示範了正手拍的握法，手掌心得保留些空間，以便隨時能迅速在正反拍之間轉換，即便他笑說自己只是在教技術，並沒有任何隱喻之意，這堂課還是留給大家無盡啟發。

生活遠比球場更為寬廣，任何球場都一樣！自網壇退休的費德勒，並未因此閒了下來，反而多了上網找人下圍棋等各種新鮮體驗。

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