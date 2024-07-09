【自由副刊】 日央／林榮三文學獎我最愛……〈並不〉

（第十二屆新詩獎首獎．蕭詒徽）

◎日央

十七、八歲之際，很長一段時間，〈並不〉被我反覆無聲朗誦、抄寫。

可能那個年歲，總感覺自己身處漩渦中心，或就是個拿著地圖還是迷路的人，連是否想要掙脫都難以釐清，日子逐漸失去名字，因為長的樣子都雷同，意識如此，卻難以改變，而感覺傷心。

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那就跟著這首詩走吧，等看完他人的窗花，做一個醒來會記得的夢，對著地圖發誓「我絕對心存希望」獲得一片空白後，嘗試停下來，在原地徘徊，不去到其他地方，是否就不會迷路？無數個把路走得很長，暈頭轉向的剎那，我真的因為詩裡的一句「並不」，而試著相信，若已經抵達，就不再需要離開。

有人的抵達需要走遠，有人的，並不。●

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