【自由副刊】 李文靜／林榮三文學獎我最愛……〈與蒂蒂復健一日──給罹患失語症的姊姊〉

（第十三屆新詩獎首獎．曹馭博）

◎李文靜

做為旅客，難忘的台灣印象即是諧音哏：賣炸雞如「桶一天下」、房地產如「大家住易」，還有許多節目標題等。諧音字如同紋身，密密麻麻刺進日常生活，但大部分通俗浮淺，語言的意義也因此變輕──如果這樣的圖案刺進詩裡，究竟是對語言的破壞還是再探索？

曹馭博的〈與蒂蒂復健一日──給罹患失語症的姊姊〉，恰恰就是以諧音或語序顛倒來達成詩意，甚至創造出更多的歧義。

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對於患有失語症的姊姊而言，「藥是沒用，陪伴一定是藥」；在這個「總有屬不輕的死亡」的醫院，但到了「明天，我還會再來」，沒錯，「載來明天」，「當太陽升起時」。

詩裡的諧音或錯別字，一方面是模擬失語症患者的困難，一方面也擴大了讀者理解與想像的空間，並不是直達目的地的「諧音」，而是岔出了不同路線，試圖以讀音相同，意思不一來構建失語者微小的語言系統。而馭博的詩，彷彿在告訴我們：詩並不是要脫離尋常或通俗，而是如何從日常中不斷挖掘語言的邊界。●

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