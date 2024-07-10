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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 偷筆／林榮三文學獎我最愛……〈120 fps〉

2024/07/10 05:30

（第十九屆短篇小說獎二獎．張嘉真）

◎偷筆

本作寫國中女孩們的情欲探索，在那一屆被決審的二元分類器分進「四篇同志文學」裡，甚至言明「……但因同志議題太多，就把我的名額給了（他作）。」幾乎無法想像這是被戲稱鋼鐵直男的文學獎。

我並不認同此作必然是同志文學。讀完想起手搖店一款季節限定飲品，蜜桃爆爆。果醬冰沙，爆爆珠是寒天球體包住柳橙糖漿，口感既沒有珍珠嚼勁、也沒有椰果韌度。好喝，但說不上是冰沙還是解構珍奶。情節層次分明，語言熟稔又真摯。鋪陳到尾，青春衝突爆發，揭穿後羞恥感油然而生，爆爆珠終究鎖不住酸甜糖漿，血糖飆高後萬分落寞。

標籤反而破壞了純粹性。是或不是，本作都是身為創作者最想寫出來的那種，充滿青春細節、情節設計獵奇又嚴謹的優秀小說。也許同志文學在後性別的現代，早就是個不敷使用的分類了。

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