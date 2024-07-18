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【自由副刊】 劉素美／林榮三文學獎我最愛……〈吃麵的兆頭〉
（第十五屆散文獎佳作．洪愛珠）
◎劉素美
我是重度愛麵族，洪愛珠小姐那篇〈吃麵的兆頭〉，簡潔逸趣的筆觸，在鍋氣氤氳中，把吃個廟街切仔麵的尋常，寫得情性騰騰！
想那寺廟附近，麵攤林立，人潮熙攘，摵仔漉漉，乾麵湯麵隨人愛，呼一聲「老闆，肝連、嘴邊肉切一寡」，喔不，作者家族吃麵的陣仗，是坐滿兩大圓桌，各自有麵，然後外公豪氣一聲「攏切來」，滿滿一桌豬的料理盛宴，你夾我蘸，稀哩呼嚕，簡單吃碗麵，吃的是親情的熱絡與圓滿，教人垂涎嚮往。
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而作者也在吃麵當中，覓拾良緣，吃食習性契合，自是吉兆，尪某同心，日後食好食䆀不計較。
至今，還沒去過湧蓮寺附近吃碗切仔麵，倒是愛上作者的《老派少女購物路線》了。
只要寺門不關，麵攤依舊在，走，吃麵去！●
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