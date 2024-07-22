【自由副刊】 董柏廷／林榮三文學獎我最愛……〈自拍流出〉

（第十九屆新詩獎首獎．湖南蟲）

◎董柏廷

色情有好幾種，是溼的白色床單，是對著某人掀開自己的身體，是小鹿喝水一般路過誰的體膚。還有一種：對一個人絕對的色情，則成就絕對的純情。

湖南蟲以擦邊情色的暗示，挑動閱讀的感官意象，用情書體，描繪情人的相處細節，琥珀似地保留風力殘存的溫柔。

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〈自拍流出〉讓人想起曾經歷過的易燃青春、那場談過的戀愛、或者各種無疾而終的曖昧。詩句觸碰雅俗之間的敏感神經。不一定是什麼色情的勾當，也可以是某個持鏡人替自己攝下的肖像，為易於燃燒的時光留下證據。

當時間殘酷卻也仁慈地經過，各種自拍，像是一道提醒：當初許願的未來與期待，原來是在想像中打下的地基，空穴再無來風，想到就心酸。●

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