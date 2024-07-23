【自由副刊】 尹雪晴／林榮三文學獎我最愛……〈廁所裡的鬼〉

（第十屆短篇小說獎首獎．陳思宏）

◎尹雪晴

廁所是「解放」的所在，解放穢物，解放性欲，有時也解放廁所裡的鬼。

「鬼」並非僅是虛無縹緲的想像，鬼有時是謠言，有時是祕密，會說話，會咬人，像條瘋狗，沒辦法通報動保處，因為家醜不可外揚，只好關進廁所，假裝看不見，也聽不見鬼吶喊著要出來，反正久了就會累了，忘了，忘了鬼是殺不死的，自己也變成地縛靈，永遠困在過去。

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直到一顆紅色炸彈將凋敝的農村炸裂，所有不堪的祕密也破門而出，大肆咆哮。

原來不是忘記，而一直深深記著被迫失去、無法言明的部分，才會活得行屍走肉。唯有與傷痕累累的自己和解，解開恩怨情仇的束縛，才能真正走出自己的「花路」。●

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