【家庭plus．生活停看聽】併桌 併出情緣

圖／達志影像

文／余玫儀

說來，我與男友的相遇還真有趣。某天，發現公司附近有賣鵝肉的店家，我抵達時店內沒幾個人，空位還有三、四桌。

告知我一人用餐，服務人員便要我和6桌併桌，說完指著一個正在吃鵝肉飯的男人。

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沒想到當我走向6桌，6桌那原本正在吃鵝肉飯的男人，看到我坐下，一臉不可思議，好像我是什麼怪人一樣。「妳幹嘛坐這？不是還有空位？」男人的聲音愈來愈大。

「你問老闆，他剛剛叫我坐這的。」我耐心解釋。「奇怪！」他邊吃邊碎念，一臉煩躁並加快吃飯的速度，好像遇上什麼奇怪的事一樣。「怪人。」他嚼完筍絲又一句。

此時我想找老闆出來解釋，結果對方正在煮麵和招待其他客人分身乏術。望向四周，不過瞬間，座位幾乎都被坐滿，現在想換位置也來不及了，看著對方還有一碗下水湯和小菜沒動，我想反正菜單還沒交出去，不如還是離開好了。

當我正準備起身離開，沒想到坐在隔壁桌的男子點了一下6桌男人的肩膀：「先生，我的確有聽到老闆要求這位小姐併桌。」

不過是輕輕的一句話，為什麼我會想流淚呢？

6桌男人沒有回應，只是猛灌熱湯和菜便提包離開，結帳時還指著我與老闆說點什麼。

「謝謝。」向替我出聲的男子道謝，對面也回以微笑。老闆這才像是注意到這邊的紛爭，一臉著急地跑來關心：「拍勢啦，我沒想到他會這樣，妳點什麼，我請妳啦！」

本想著此後不會再踏進這家店的我，因其鵝肉鮮美，而老闆也賦予我有空桌就不用併桌的特權，所以我偶爾還是會回來吃。而在這之後的某天，當我一個人正狂嗑鵝肉米粉時，一個男人跑來併桌：「小姐，我可以坐這嗎？」

「可以。」我立刻移開東西挪位置給他。曾經被人誤解的我，之後只要有人來併桌，我都盡量表現出友善熱情的一面。而抬頭微笑的瞬間，我立刻認出那是那天幫我說話的男人。

「是你。」我驚訝脫口而出。「好巧。」他也笑著回應我。

從那之後，每天午飯我都會遇見他，基本上他都會與我坐在同一桌。剛開始點個頭致意，然後各自吃飯，到後面會聊兩三句，然後我們愈變愈熟，遇到就自動併桌，再到後面我們會一起過來……現在，我們已經在一起。我和男友都一致決定，若結婚的時候，一定要找老闆當證婚人。

雖然，到現在我還是不喜歡在有空位的時候跟別人併桌。

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